Week-end de Coupe de France oblige, seules huit équipes de Ligue 2 étaient encore en lice. Pour les clubs éliminés, comme l’AS Saint-Étienne, le calendrier s’est logiquement allégé. Pour autant, de nombreux clubs ont opté pour la formule du match amical afin de conserver du rythme à l’approche de la 19ᵉ journée de Ligue 2 qui se jouera le week-end prochain.
Éliminée dès les 32ᵉ de finale face à Nice (2-1), l’AS Saint-Étienne n’était donc pas concernée par ce week-end de Coupe de France. Les Verts n’ont toutefois pas chômé. Ils ont disputé une rencontre amicale à huis clos face à l’AJ Auxerre au stade Geoffroy Guichard à 12h ce samedi.
Face à l’actuel 17ᵉ de Ligue 1, les Stéphanois ont tenu en échec leur adversaire (1-1). Les hommes d’Eirik Horneland ont rapidement ouvert le score dès la 5ᵉ minute de jeu grâce à Irvin Cardona sur un bon travail de Nadir El Jamali. Mais Auxerre est revenu cinq minutes plus tard par l’intermédiaire de Sekou Mara. Une opposition intéressante pour garder le rythme, à l’image de plusieurs concurrents de Ligue 2 qui ont également opté pour un match amical ce week-end.
Tour d’horizon des différents plannings des clubs de Ligue 2.
Les équipes engagées en match amical
AS Saint-Étienne (1-1) Auxerre : Cardona pour l'ASSE et Mara pour Auxerre.
Rodez (3-1) Châteauroux : Trouillet, Nagera, Jolibois pour Rodez et Boussaid pour Châteauroux
Grenoble – SC Aubagne : match annulé en raison des conditions météorologiques
Dunkerque – QRM : match annulé également pour conditions météorologiques
Clermont (2-1) Villefranche : Cantero, Diop pour Clermont et Djouad pour Villefranche
Red Star (3-2) KAS Eupen (Belgique) : Trani, Durand, Hachem pour le Red Star et Möhwald, Atterri pour KAS Eupen
Guingamp (0-0) Stade Briochin
FC Annecy (1-1) Bourg-Péronnas : Traore pour Annecy et Guel pour Bourg-Péronnas
En dehors des matchs annulés, qui ont contraint certaines équipes au repos, seules l’US Boulogne (16ᵉ) et le Pau FC (7ᵉ) avaient opté pour un week-end sans match.
Les équipes concernées par la Coupe de France
Bastia reçoit Troyes (Troyes s'est imposé 2-0 grâce à Ripart et Bentayeb)
Amiens se déplace à Montreuil (2-4 pour Amiens)
Laval se déplace à Istres (2-0 pour Laval)
- Le voisin du Puy-en-Velay reçoit l'actuel 2ᵉ de Ligue 2 Reims (défaite au tirs aux buts pour le Puy)
Le Mans reçoit Nancy ce dimanche (Qualification des invincibles Manceaux au tirs aux buts)
Montpellier se déplace à Metz ce dimanche (Victoire 4-0 pour les Montpelliérains)