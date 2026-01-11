Week-end de Coupe de France oblige, seules huit équipes de Ligue 2 étaient encore en lice. Pour les clubs éliminés, comme l’AS Saint-Étienne, le calendrier s’est logiquement allégé. Pour autant, de nombreux clubs ont opté pour la formule du match amical afin de conserver du rythme à l’approche de la 19ᵉ journée de Ligue 2 qui se jouera le week-end prochain.

Éliminée dès les 32ᵉ de finale face à Nice (2-1), l’AS Saint-Étienne n’était donc pas concernée par ce week-end de Coupe de France. Les Verts n’ont toutefois pas chômé. Ils ont disputé une rencontre amicale à huis clos face à l’AJ Auxerre au stade Geoffroy Guichard à 12h ce samedi.

Face à l’actuel 17ᵉ de Ligue 1, les Stéphanois ont tenu en échec leur adversaire (1-1). Les hommes d’Eirik Horneland ont rapidement ouvert le score dès la 5ᵉ minute de jeu grâce à Irvin Cardona sur un bon travail de Nadir El Jamali. Mais Auxerre est revenu cinq minutes plus tard par l’intermédiaire de Sekou Mara. Une opposition intéressante pour garder le rythme, à l’image de plusieurs concurrents de Ligue 2 qui ont également opté pour un match amical ce week-end.

Tour d’horizon des différents plannings des clubs de Ligue 2.

Les équipes engagées en match amical

AS Saint-Étienne (1-1) Auxerre : Cardona pour l'ASSE et Mara pour Auxerre.

Rodez (3-1) Châteauroux : Trouillet, Nagera, Jolibois pour Rodez et Boussaid pour Châteauroux

Grenoble – SC Aubagne : match annulé en raison des conditions météorologiques

Dunkerque – QRM : match annulé également pour conditions météorologiques

Clermont (2-1) Villefranche : Cantero, Diop pour Clermont et Djouad pour Villefranche

Red Star (3-2) KAS Eupen (Belgique) : Trani, Durand, Hachem pour le Red Star et Möhwald, Atterri pour KAS Eupen

Guingamp (0-0) Stade Briochin

FC Annecy (1-1) Bourg-Péronnas : Traore pour Annecy et Guel pour Bourg-Péronnas

En dehors des matchs annulés, qui ont contraint certaines équipes au repos, seules l’US Boulogne (16ᵉ) et le Pau FC (7ᵉ) avaient opté pour un week-end sans match.

Les équipes concernées par la Coupe de France