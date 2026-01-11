L'ASSE joue contre l'AS Monaco pour le compte des 32e de finale de la coupe Gambardella. Le match se jouait à l'Etrat pour les coéquipiers de Rayan Ait-Amer. Résumé de la rencontre.

Frédéric Dugand avait fixé le cadre sur le site officiel à l'issue de la qualification contre l'ASPTT Dijon (2-0) au tour précédent : "C’est un match de coupe, ce n’est jamais un match facile. On est contents d’avoir construit ce succès en faisant preuve de patience. Ça n’a pas été facile, mais la qualification est positive. On a changé de système à la pause, car le 4-4-3 était plus approprié. Ça nous a permis d’avoir plus de jeu, plus de projection. Il fallait aller chercher cette qualification, c’est ce qu’ont fait les joueurs avec de l’envie et de l’abnégation. La Gambardella est particulière, le groupe se met une pression différente. Il doit se construire après des expériences difficiles ces dernières années. On doit apprendre à jouer ces matchs couperet, donc c'est bien d’avancer dans cette compétition !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Lengue, Mouton, Kasia, Teillol - Traoré, Ait Amer, Moulin - Toty, Bijot, Lutin Zidee.

Sur le banc : Yvars, Aini, Jolivet, Piskor, Vial (g).

Une première ratée

Le match commence timidement pour les Stéphanois. Monaco est plus entreprenant et assume son statut de favori. À la 19e minute, le numéro 9 monégasque ouvre le score sur un bel enchaînement contrôle poitrine–volée. 1-0 pour les visiteurs, et c’est logique au regard de l’entame de match.

La réaction de l’ASSE intervient sur un bon travail de Mylan Toty, qui déborde et centre pour Mehdy Lutin. Ce dernier reprend et force le gardien de l’ASM à détourner le ballon en corner. Sur ce corner, Nathan Kasia est proche d’égaliser, mais sa tête s’envole juste au-dessus. Et comme souvent, seule une minute plus tard, Monaco profite d’un bon contre pour doubler la mise. Parti à la limite du hors-jeu, le numéro 10 monégasque inscrit le deuxième but.

Réaction immédiate des Stéphanois : à la suite d’un coup franc de Rayan Aït-Amer, Nathan Kasia catapulte le ballon de la tête au fond des filets. 2-1 à la demi-heure de jeu. Malheureusement, alors que ce but aurait pu relancer les Verts, Nathan Kasia est auteur d’une erreur de relance qui offre le troisième but à Monaco. 3-1, c’est le score à la pause !

33e : Allez ! Nathan Kasia remet les Verts dans le match et réduit la marque ! 👊 💚 1-2 🔴 #ASSEASM - #CoupeGambardella pic.twitter.com/QgwHvYSbJ9 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) January 11, 2026

Réagir en seconde période

Les Verts vont faire le choix d'augmenter le curseur d'intensité. Ainsi, ils vont davantage être en possession du ballon. Malheureusement, les occasions se font trop rares. L'expulsion de Mylan Toty va finir d'achever les espoirs stéphanois. À quelques minutes de la fin, suite à une action bien menée, les Verts vont concéder un quatrième but. 4-1, c'est le score final. Les Verts sont donc éliminés de la coupe Gambardella.

Crédit photo : asse.fr