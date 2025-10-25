En déplacement en Haute-Savoie, l’ASSE inaugure le retour des Annéciens dans leur stade du Parc des Sports. Après la défaite (3-2) concédée le week-end dernier face aux promus manceaux, les Verts ont à cœur de rebondir. D’autant plus au regard des résultats du week-end : Pau a perdu et Troyes a été accroché. Le Red Star, lui, met la pression en chipant provisoirement la deuxième place.



Il faut dire que c'est un match des extrêmes pour les verts. En effet Annecy n’a jamais gagné à domicile, tandis que Saint-Étienne n’a jamais perdu à l’extérieur cette saison. En effet, si le bilan à domicile laisse à désirer pour les Verts, celui à l’extérieur est presque parfait, 13 points pris, avec 4 victoires et 1 match nul. Les hommes d’Horneland affichent 9 buts marqués pour seulement 4 encaissés, un contraste frappant avec leurs prestations à Geoffroy-Guichard.

Pour ce déplacement à Annecy, l’AS Saint-Étienne est une nouvelle fois à l’affiche du prime time sur BeIN Sports. Au micro de Tony Masson, sur la pelouse du Parc des Sports, Laurent Guyot le coach Annécien s’est confié avant la rencontre, ainsi qu'Hassan El Fakiri pour la première fois et en français.

”Un Stade presque un peu trop vert”

Laurent Guyot se confie sur le retour au Parc des Sports et sur le match du soir :

« Jouer à domicile dans notre stade, ça fait plaisir. On a pratiquement joué à huis clos quatre matchs. Content de revenir et d’avoir un terrain digne de la Ligue 2. Sur la présence des stéphanois, oui un stade peut-être un peu trop vert ce soir, mais ça fait plaisir de vivre ce genre de rencontre. »

« On cherche à rester fidèle à ce qu’on sait faire, à ce qu’on veut faire. Sur la Ligue 2, c’est eux qui ont le plus de qualité technique. Maintenant j'ai confiance en mes joueurs, j’ai la chance d’avoir deux gardiens de haut niveau. Thomas Callens est prêt pour jouer un tel adversaire. »

Enfin il se confie sur le retour de Batubinsika :

« Dylan Batubinsika, c’est un joueur expérimenté, de haut niveau. Même s’il n’a pas joué dernièrement, il peut aussi apporter une fraîcheur mentale dans ce groupe. On a travaillé certaines choses. Quand on joue Saint-Étienne, il faut avoir de l’humilité car c’est plus fort. On ne cible pas un joueur en particulier. »

”Chaque match est très difficile”

Hassan El Fakiri, se confie pour la première fois et en Français avec Tony Masson :

« Ça fait quatre ans que je travaille avec Horneland. On a une très bonne relation, beaucoup de confiance et de respect. Les mêmes idées pour le jeu, les mêmes manières de travailler. On se complète bien. Il y a beaucoup d’équipes qui font des efforts collectifs pour nous battre. Chaque match est très, très difficile. C’est dur surtout à la maison, devant nos supporters. Je pense qu’on a bien travaillé cette semaine, notamment notre attaque dans les trente derniers mètres.

C’est bien de finir vite, mais il faut aussi qu’on prenne plus de temps pour créer des occasions plus claires, faire preuve de plus de volonté, afin de bien défendre, surtout. »