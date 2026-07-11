Pour son premier match de préparation estivale, l'AS Saint-Étienne affronte le FC Biel-Bienne à Andrézieux. Ian Cathro a profité de cette première sortie pour lancer plusieurs nouveaux visages, dont Sohaib Naïr et Jakob Breum. Les Verts ont rapidement pris le contrôle des débats et ont été récompensés par Joshua Duffus, auteur du premier but de la préparation.

L'ASSE a affiché de bonnes intentions dès les premières minutes. Organisés en 4-4-2, les Stéphanois ont cherché à construire proprement depuis leur camp. La première occasion est arrivée à la 5e minute. Sohaib Naïr a cassé les premières lignes grâce à une relance précise vers Jakob Breum. Le Danois a immédiatement lancé Joshua Duffus dans la profondeur, mais l'attaquant anglais a buté sur le gardien suisse.

Une entame maîtrisée et récompensée

Les Verts n'ont pas tardé à concrétiser leur domination. À la 9e minute, Jakob Breum a initié un mouvement collectif relayé par Lucas Stassin puis Maxime Bernauer. Joshua Duffus a conclu l'action avec sang-froid pour inscrire le premier but de l'été stéphanois.

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Cette ouverture du score n'a pas freiné les ambitions des hommes d'Ian Cathro. Sur une contre-attaque, Irvin Cardona a parcouru une trentaine de mètres balle au pied avant de décaler João Ferreira sur le côté droit. Le centre du latéral portugais a trouvé Jakob Breum au point de penalty, mais le Danois s'est emmêlé les pinceaux au moment de reprendre le ballon.

Après un gros quart d'heure de jeu, les Verts n'avaient toujours rien concédé. La charnière inédite composée de Julien Le Cardinal, capitaine du jour, et de Sohaib Naïr a maîtrisé les rares situations à gérer. Devant, Joshua Duffus est encore passé tout près du doublé. Lancé en profondeur par Irvin Cardona, l'attaquant a tenté un lob subtil qui est passé de très peu à gauche du poteau suisse. Une première période jusque-là largement maîtrisée par les Stéphanois.

À la 37e minute, les Verts ont de nouveau porté le danger sur le but suisse. Maxime Bernauer a récupéré un ballon très haut avant de servir rapidement Lucas Stassin. L'attaquant belge a tenté de lancer Joshua Duffus dans la surface, mais la défense de Biel-Bienne est bien revenue pour couper la transmission. Une phase de jeu qui a illustré le pressing efficace et les bonnes intentions affichées par les Stéphanois dans cette première période. Score à la mi-temps : 1-0 pour l'ASSE.