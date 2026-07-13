Áron Csongvai (25 ans) s'annonce comme la nouvelle sentinelle du projet stéphanois. Ian Cathro, cherchait à combler les départs de Florian Tardieu et d'Abdoulaye Kanté. Le profil de l'international hongrois coche toutes les cases. Un joueur de duel, discipliné, fiable dans les tâches défensives et doté d'un jeu long de grande qualité.

C'est le joueur lui-même qui exprime le mieux sa métamorphose. Dans un grand entretien accordé au média hongrois Nemzeti Sport en avril dernier, Áron Csongvai racontait son explosion physique et tactique sous les couleurs de l'AIK Solna (Suède).

L'impact athlétique : « Le football moderne de haut niveau »

Pour s'imposer en Suède, Csongvai a dû radicalement changer de dimension athlétique. Une mutation chiffrée qui explique pourquoi la cellule de recrutement des Verts a jeté son dévolu sur lui :

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« L'intensité, le volume de course et le nombre de sprints à haute intensité sont bien plus élevés en Allsvenskan (championnat de Suède). Dès les premiers matchs, j'ai produit de bien meilleures statistiques qu'auparavant. Certaines données ont au moins doublé, et il y a parfois eu des différences multipliées par trois. »

Cette hausse d'activité sur le terrain s'est traduite par des données de tracking impressionnantes, loin de ses standards en première division hongroise :

« Alors qu'en NB I (championnat hongrois), je courais généralement environ 300 mètres à haute intensité par match, en championnat suédois, il y a eu des rencontres où ce chiffre dépassait les 1 000 mètres — et avec cela, j'étais juste dans la moyenne de l'équipe. Cela m'a montré sur quelles bases repose aujourd'hui le football moderne de haut niveau. »

Áron Csongvai, le couteau suisse de Ian Cathro : « J'ai joué 6, central et piston »

Si les données de DataScout mettent en avant Csongvai comme un joueur qui excelle dans la première relance, la lecture du jeu et les duels aériens (grâce à son gabarit d'1,86 m), sa polyvalence tactique a été totalement forgée à l'école scandinave. Un atout majeur pour l'animation que souhaite mettre en place le technicien écossais des Verts :

« J'ai joué comme numéro six (milieu défensif), comme défenseur central ou même comme piston gauche dans un système à cinq défenseurs. Il est même arrivé que je me prépare toute la semaine pour un rôle à gauche, et juste avant le match, l'entraîneur me disait que je serais finalement défenseur central droit. »

Une faculté d'adaptation permanente que le Hongrois considère comme sa plus grande progression.

« Pour un joueur, il est évidemment préférable d'évoluer de manière stable à son propre poste, mais j'ai toujours essayé d'aborder les choses en me disant que j'aide là onde a besoin de moi. Grâce aux nombreuses minutes de jeu et aux différents rôles, j'ai énormément appris à l'AIK. Je suis devenu un joueur bien plus complet. »

Prêt pour le Chaudron : « Ici, on veut des résultats »

Jouer sous la pression populaire de Geoffroy-Guichard demande un mental d'acier. La ferveur et l'exigence du peuple vert ne feront pas peur à Csongvai.

« L'attente est immense, car l'AIK est un grand club avec une riche histoire. Ici, on ne peut pas dire qu'une place en milieu de tableau suffit, tout le monde veut des résultats. Les affluences sont incroyables, il y a plus de 40 000 personnes lors des derbies, et le secteur des visiteurs est toujours plein à craquer à l'extérieur. »

Après avoir connu un changement de style radical ces derniers mois sous José Riveiro (passant d'un football de transition physique à un jeu de possession plus léché), Csongvai est fin prêt pour franchir le cap de la Ligue 2. Csongvai arrive pour être l'élément d'équilibre qui manquait tant à l'entrejeu stéphanois.

« Dans le système précédent, l’accent était mis sur le jeu de combat, l’attaque et le jeu de but, et maintenant nous visons plus de circulation de balle et un leadership offensif plus spectaculaire – en tant que milieu de terrain, c’est évidemment plus agréable. [...] J'aimerais tirer le maximum de ma carrière. Le plus important est d'être performant et d'aider l'équipe. »