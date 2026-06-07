Ben Adam Kissoum (portrait ici) continue de faire parler de lui sous le maillot de l'Algérie. Le jeune milieu de terrain de l'ASSE, déjà remarqué lors du précédent rassemblement des Fennecs U16, s'est une nouvelle fois illustré en étant décisif face à l'Arabie Saoudite. Une performance qui confirme sa progression constante sur la scène internationale.

Formé à Chambéry avant de rejoindre l'AS Saint-Étienne, Ben Adam Kissoum poursuit son apprentissage à vitesse grand V. Convoqué avec la sélection algérienne U16 pour ce nouveau rassemblement, le jeune Stéphanois a une nouvelle fois répondu présent.

Lors de la victoire de l'Algérie face à l'Arabie Saoudite (2-1), le milieu de terrain a inscrit l'un des deux buts de son équipe. Une réalisation qui vient récompenser son activité et son influence grandissante au sein de cette génération prometteuse des Fennecs.

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Adam Kissoum confirme avec l'Algérie

Ce n'est pas la première fois que le joueur formé à l'ASSE se montre décisif sous les couleurs algériennes. Lors du précédent rassemblement, Adam Kissoum avait déjà marqué les esprits en inscrivant un triplé, démontrant toute l'étendue de son potentiel offensif malgré un positionnement habituel dans l'entrejeu.

Cette nouvelle performance vient renforcer une tendance qui se dessine depuis plusieurs mois : le jeune Stéphanois semble particulièrement à l'aise lorsqu'il évolue avec la sélection algérienne. Son apport offensif et sa capacité à se montrer décisif dans les moments importants constituent des atouts précieux pour les U16 algériens.

Une saison encourageante pour le jeune Stéphanois

En parallèle de ses performances internationales, Adam Kissoum poursuit sa progression au centre de formation de l'ASSE. Cette saison, il a régulièrement été appelé à évoluer avec le groupe U17 National, une catégorie supérieure à la sienne.

Une confiance accordée par les éducateurs stéphanois qui témoigne de son potentiel et de sa marge de progression. Son activité au milieu de terrain, sa qualité technique et son intelligence de jeu lui permettent de franchir les étapes les unes après les autres.

Source : Fédération Algérienne de Football