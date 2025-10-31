Après son éclatant succès 6-0 à domicile, l’ASSE devra confirmer ce samedi face au Red Star. Les choix forts opérés par Eirik Horneland ont payé. Et l'opposition de ce week-end pourrait bien agir en rupture dans la stratégie du coach norvégien. Analyse dans notre dernière vidéo.

Les Stéphanois semblaient partis pour une longue traversée du désert après une lourde défaite à Annecy (0-4). Mais à domicile, les hommes d’Eirik Horneland ont su réagir avec caractère. Face à Pau, les Verts ont frappé fort d’entrée (1-0 dès la 2e minute), avant de dérouler et d’inscrire cinq autres buts face à une équipe pourtant réputée solide (6-0 score final).

Au cœur de l’attention : les nombreux choix forts d’Eirik Horneland dans son onze de départ. Titularisé malgré un faible temps de jeu depuis fin août (moins de 20 minutes), Joshua Duffus, notamment, s’est illustré en étant impliqué sur trois des six buts stéphanois.

"Tout le monde attendait un changement."

“Les choix étaient attendus, parce qu’on voulait un peu plus de profondeur. Mais ils étaient surtout attendus en termes de management,” affirme Romain, rédacteur et chroniqueur pour Peuple Vert. En toile de fond : l’attitude de certains cadres, jugée décevante depuis plusieurs semaines. “Davitashvili, au niveau de l’attitude, j’ai été assez déçu. À Annecy, il n’était pas du tout dedans. Et Stassin, qui est pourtant très bon en communication sur le terrain… ben là, ça triche, ces derniers temps.”

Avec des profils comme Irvin Cardona ou Joshua Duffus en réserve, Eirik Horneland peut compter sur un banc de qualité pour relancer son équipe. “Pau, c’est la réaction d’un groupe. Mais surtout, la réaction d’un groupe avec des joueurs qui étaient peut-être considérés comme des seconds couteaux,” poursuit Sylvain.

“Ce qui est vraiment bénéfique dans ce match-là, c’est que les choix qu’il a faits se sont avérés payants,” analyse ce dernier. “Et quand tu fais des choix forts, et qu’ils sont payants, tu regagnes du crédit auprès du groupe. Tu redonnes de l’élan à une équipe.”

Horneland marque une rupture à l'ASSE ?

Coup de chance ou véritable virage stratégique ? Difficile d’affirmer qu’Eirik Horneland reconduira les mêmes choix au Stade Bauer. Face au Red Star, l’entraîneur stéphanois devra trancher, notamment en ce qui concerne Lucas Stassin. "Maintenant, je suis très curieux de voir les choix qu’il va faire contre le Red Star", souligne Sylvain, conscient que l’équilibre du groupe est en jeu. "C’est un vrai travail d’équilibriste, pour continuer cette dynamique de renaissance du groupe."

"On est à un moment charnière pour le message que le coach veut envoyer. Est-ce qu’il continue de pousser Stassin en replaçant Duffus sur le banc ? Mais ça, managérialement, c’est discutable. L’autre option, c’est de dire à Duffus : "T’as été recruté comme remplaçant. Là tu as saisi ta chance, bravo. Tu joueras plus. Mais Stassin reste notre numéro un."

Rappelons que l’ASSE affrontera ce samedi la troisième meilleure défense de Ligue 2. Un défi de taille qui pourrait influencer les choix offensifs d’Horneland. "Remettre Stassin serait peut-être plus logique en termes de profil", estime Sylvain. "C’est un vrai dilemme de groupe… Il ne faut pas avoir peur de le dire."

Red Star FC - ASSE : L'avant match