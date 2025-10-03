En plus de Beres Owusu, prêté avec option d'achat au Grazer AK, Enzo Mayilla évolue également hors du Forez cette saison. Lui est prêté sans option d'achat par l'ASSE du côté du Sporting Club Aubagne Air-Bel, en National 1. Il affrontait aujourd'hui le DFCO à domicile (19h30) dans un choc de haut de tableau.

Durant le mois de juillet, l'ASSE avait communiqué sur la situation de l'attaquant de son équipe réserve : "Stéphanois depuis 2021 et professionnel depuis l’hiver 2024, Enzo Mayilla (19 ans) évoluera cette saison avec l'Aubagne FC, pensionnaire de National. Avant de rejoindre les Bouches-du-Rhône et le sixième du dernier championnat de N1, le jeune attaquant issu de la Génération Verte a prolongé son bail avec les Verts jusqu'en 2028. Le club souhaite à Enzo Mayilla ainsi qu'à l'Aubagne FC une excellente saison !"

Enzo Mayilla buteur d'un enchaînement splendide

Après un pépin physique qui était venu perturber sa préparation estivale, Enzo Mayilla est enfin lancé en National 1. Depuis plusieurs semaines, l'attaquant enchaîne les titularisations avec Aubagne et commence à prendre la mesure du championnat. Il s'est même déjà montré décisif à deux reprises. Face à QRM d'abord, il avait ouvert son compteur but, permettant aux siens de s'imposer (1-2). Puis, la semaine dernière contre Fleury victoire 0-2), le buteur né en 2006 avait réalisé sa première passe décisive de la saison.

C'est donc un Mayilla en confiance qui défiait le DFCO (3ème), ce vendredi soir. Après deux matchs nuls à domicile, le SCAAB voulait renouer avec le succès devant son public. Au coup d'envoi, l'attaquant stéphanois était bel et bien titulaire. C'est à la 39e minute qu'il se distingue avec un but remarquable qui permet à son équipe d'ouvrir le score ! Un but qui ne suffira pas à faire gagner son équipe puisqu'ils concèderont l'égalisation. Sortie à la 88e, il continue de profiter pleinement de son prêt ! Score final 1-1.

Lors de la prochaine journée, Aubagne se déplacera à Sochaux (vendredi 17 octobre, 19h30).