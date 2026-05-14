L'ASSE avait jusqu'au 30 avril dernier pour annoncer à ses jeunes joueurs si elle souhaitait ou non les prolonger. L'un d'entre eux s'est vu proposer un contrat mais n'a pas souhaité continuer l'aventure.

La liste des joueurs du centre de formation non conservés par l'ASSE a été révélée hier par Benjamin Quarez. On y retrouve des éléments nés entre 2010 et 2004, allant des U16 à l'équipe réserve.

La liste complète : Milan Dubien, Hugo Reynoudt, Lounes El Omari, Antoine Foray, Ilyes Mansouri, Sacha Nedic, Ismaël Verhoeven, Loevan Charros, Daniel Epanya, Noham Aini, Rayan Aït Amer, Maxence Tatuszka, Samy Achour, Yanis Mimoun, Ewan Hornech, Noa Delacroix, Jules Mouton, Elysée Ntambu, Karim Cissé.

Sonny Yvars quitte aussi l'ASSE

Ces 19 joueurs ne sont toutefois pas les seuls formés au clubs à s'en aller. Si les jeunes les plus prometteurs vont prochainement signer un contrat professionnel (cela devrait être le cas de Medhy Lutin Zidee et de Noah Moulin, comme révélé en exclusivité par nos soins), d'autres ont reçu des propositions moins alléchantes.

L'offensif des U19, Sonny Yvars, a de son côté vu tomber une offre de contrat amateur d'une durée d'une saison. Une proposition qui montre la volonté de l'ASSE de le conserver, mais qui ne traduit pas un réel espoir placé en lui. Les clubs se montrent en effet souvent plus généreux en proposant des contrats stagiaires aux joueurs considérés comme des potentiels intéressants mais n'ayant pas le niveau pour passer pro directement.

Cette proposition de contrat amateur, peu attrayante, a donc poussé Sonny Yvars a acté la fin de son aventure dans le Forez. L'attaquant né en 2008, un peu moins en forme cette saison avec 6 buts au compteur en U19 Nationaux, quitte donc l'ASSE. Il était arrivé en 2022 en provenance du club d'Ain Sud et cherche dès à présent un nouveau projet afin de se relancer.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sonny Yvars (@sonny_yv)

Crédit photo : asse.fr