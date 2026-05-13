L’ASSE multiplie les pistes pour renforcer son effectif avant le mercato estival. Après la rumeur menant à Giovani Versini ces dernières heures, les Verts regardent aussi du côté de l’Algérie avec Ben Ahmed Kohili dans le viseur.

Saint-Étienne continue d’explorer plusieurs profils offensifs avant l’ouverture du marché des transferts. Alors que le nom de Versini a récemment circulé autour du club stéphanois, une nouvelle piste venue d’Algérie fait son apparition ce mercredi soir.

Selon les informations de Foot Mercato, l’ASSE surveille de près Ben Ahmed Kohili, jeune attaquant du Paradou AC. Le FC Metz suit également le dossier. À seulement 20 ans, le buteur algérien commence déjà à attirer les recruteurs européens grâce à ses performances prometteuses.

Auteur de 4 buts et d’une passe décisive en seulement 6 titularisations cette saison, Kohili affiche des statistiques intéressantes malgré un temps de jeu encore limité. Sa capacité à prendre la profondeur et son efficacité devant le but séduisent plusieurs clubs français.

Une stratégie tournée vers les jeunes talents

Depuis plusieurs saisons, le Paradou AC s’est imposé comme une véritable fabrique à talents en Algérie. Plusieurs internationaux sont sortis de cette académie réputée, comme Ramy Bensebaïni, Youcef Atal ou encore Hicham Boudaoui.

L’ASSE pourrait donc tenter un nouveau pari à fort potentiel. Avec une valeur estimée à 400 000 euros selon Transfermarkt, Ben Ahmed Kohili représente une opportunité financièrement accessible pour les Verts.

Cette piste confirme également la volonté stéphanoise de miser sur des profils jeunes et à forte marge de progression. Un axe déjà visible dans plusieurs dossiers étudiés ces dernières semaines.

Versini et Kohili : l’ASSE prépare son mercato offensif

Le timing de cette révélation n’est pas anodin. Ces dernières heures, la piste menant à Versini a animé l’actualité stéphanoise. Le milieu de terrain de Pau plaît à plusieurs clubs, dont Cologne et l’ASSE, qui apprécient son volume de jeu et sa progression en Ligue 2.

Avec Kohili, Saint-Étienne explore cette fois un profil plus offensif. Deux dossiers différents, mais une même logique : anticiper et attirer des jeunes joueurs capables de prendre de la valeur rapidement.

Reste désormais à savoir si les Verts passeront concrètement à l’action dans les prochaines semaines. Metz semble également très attentif à la situation du jeune Algérien.