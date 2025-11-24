L'ASSE jouait contre le Gazelec Ajaccio en U17 (2-0) et U19 (2-1). Voici les buts de ces deux rencontres.

Après leur défaite face à Lyon-la-Duchère la semaine précédente, les U17 avaient l’occasion de se relancer lors de la réception du Gazelec Ajaccio, concurrent direct au classement. La première période s’avère toutefois terne, les deux formations peinant à créer de réelles opportunités dans un match verrouillé. Face au bloc compact des visiteurs, les jeunes Verts rencontrent des difficultés dans la relance et manquent de fluidité dans le jeu.

Au retour des vestiaires, l’ASSE parvient à faire la différence : sur un coup franc de Matheis Piskor repoussé par la défense, Madi Gary contrôle puis déclenche une volée imparable pour ouvrir le score (1-0, 51e). Peu après, Fousseny Kaloga manque le break en croisant trop sa tentative. L’expulsion de Lenny Marliac pour un pied trop haut (59e) oblige ensuite les Verts à évoluer à dix. Solidaires et plus resserrés, ils tiennent grâce à deux parades décisives de Lorik Vial. Dans les dernières secondes, Piskor scelle finalement la victoire en lobant le gardien depuis le milieu de terrain (2-0, 90e).

👌 Comme leurs copains en U19, les #U17N ont gagné ce week-end face au Gazelec (2-0) ! Mention spéciale au deuxième but stéphanois, signé Mathéis Piskor ! 🎯 pic.twitter.com/1jpOuT5w8g — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 24, 2025

Le finish en or de l'ASSE

Après deux matchs nuls consécutifs (1-1 à Balma puis 1-1 face à Bastia), les jeunes joueurs de Frédéric Dugand se déplacent sur le terrain du leader, le Gazelec Ajaccio, pour un duel de haut niveau. La rencontre démarre mal pour les Stéphanois, qui concèdent un but contre leur camp signé Maxime Lengue dès les premières minutes (1-0, 5e). Malgré ce coup dur, les Verts refusent de retomber dans une dynamique négative et réagissent avant la pause : Mylan Toty est déséquilibré dans la surface et obtient un penalty que Mamadou Konté transforme avec sang-froid (1-1, 40e).

Portés par une seconde période ambitieuse, les Stéphanois se procurent plusieurs occasions, notamment grâce à Aboubakar Traoré et Noah Moulin, dont les frappes sont repoussées par un gardien corse en grande forme. Finalement, au bout du temps additionnel, un centre de Tom Teillol trouve Théo Jolivet, monté aux avant-postes, qui offre la victoire aux siens d’un plat du pied précis (1-2, 90e+4). Une délivrance collective pleinement méritée.