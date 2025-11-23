Les U17 de l'ASSE recevaient leurs homologues du Gazelec d'Ajaccio. Résumé de la rencontre jouée à 12h30 ce dimanche.

Le coach stéphanois David Le Moal s'est exprimé à l'issue de la défaite contre Saint-Priest (4-3), sur le site officiel : "On a fait une très bonne première période où l’on a décidé de jouer très haut. Les joueurs ont répondu à la demande, avec beaucoup de présence. Ils ont été très généreux. La deuxième est plus compliquée, avec ce but pris un peu rapidement. La suite de la rencontre a été très ouverte. On a parfois manqué d’efficacité. On a commis des erreurs individuelles, avec des marquages lâchés. On peut sortir de ce match avec un nul au minimum, mais il nous manque de la vérité dans les deux camps. C’est ça le haut-niveau."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Tiambo, Assoumani, Mnemoi, Marliac - Thouilleux, Gary, Kissoum - Kaloga, Piskor, Freychet.

Sont entrés en jeu : Gobe, Fayolle, Dani.

Résumé du match

Pour s'éviter une fin de saison délicate, une victoire était la bienvenue pour le groupe de David Le Moal. Le match commence bien mais les deux équipes ne parviennent à se départager jusqu'à la pause. 0-0 ! La seconde demarre sur les chapeaux de roue puisque Madi Gary avec son numéro 10 ouvre le score pour les U17 ! 1-0 seulement cinq minutes après la pause. Malheureusement, Lenny Marliac va se faire expulser quelques minutes plus tard. Une mauvaise habitude pour les stéphanois qui ont vécu plusieurs expulsions depuis le début de saison. Après une demi-heure de lutte, les Verts vont inscrire le but du 2-0 par Matheis Piskor en toute fin de rencontre. Le coup parfait pour l'ASSE qui s'offre une victoire précieuse sur le plan comptable.

La semaine prochaine, les coéquipiers de Naoufan Mnemoi se déplaceront à Valence pour y jouer contre l'Olympique de Valence.