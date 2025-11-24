Les Verts viennent de battre Nancy, mais sans convaincre. Ce soir dans Sainté Night Club, l’équipe débriefe une victoire terne et s’interroge : l’ASSE d’Horneland a-t-elle vraiment progressé depuis un an ?

Une victoire sans éclat qui laisse des questions

Face à Nancy, l’ASSE s’est imposée. Mais sans vraiment rassurer. Ce soir dans Sainté Night Club, notre émission 100% Verts revient sur cette prestation poussive des Stéphanois. Le constat est unanime : les Verts jouent en mode miroir. Ils s’adaptent au niveau de l’adversaire. Et ça commence à se voir…

Au programme : un débrief complet de la rencontre face à une équipe nancéienne courageuse, mais limitée. La compo d’Horneland était-elle logique ? Quels ont été les tops et les flops du match ? Cardona, encore buteur, devient-il le nouveau leader offensif des Verts ? Et surtout, peut-on vraiment se satisfaire d’un tel niveau de jeu contre le 15ᵉ de Ligue 2 ?

Horneland a-t-il trouvé son onze ou s’enferme-t-il dans une routine stérile ? Les changements sont rares et toujours trop tardifs. Le coach norvégien se cache-t-il derrière les scénarios de match pour ne pas bousculer ses choix ?

Horneland : un an à la tête de l’ASSE, pour quel bilan ?

Un an après son arrivée, Eirik Horneland répète les mêmes discours. Faut-il s’en inquiéter ?

La deuxième partie de l’émission est consacrée à un bilan : l’ASSE a-t-elle progressé en douze mois ? Horneland parle encore de « construire une culture de la gagne ». Mais à ce stade de la saison, ce genre de déclaration peut faire grincer des dents. Les Verts ont-ils stagné ? Est-ce un manque de discipline ou un aveu d’impuissance du coach qui rabache les mêmes mots chaque semaine.

L’équipe analyse : relâchement après le penalty, manque d’implication… Autant de signes qui montrent que les fondations restent fragiles malgré les résultats comptables.

Coupe de France : Fête ligérienne au programme

Prochain match face à Ecotay-Moingt, huitième tour de Coupe de France à Geoffroy-Guichard. Fête populaire en vue, mais danger réel ?

Ce soir, on se projette aussi sur le prochain rendez-vous en CDF. Quelle équipe aligner ? Faut-il redonner du temps de jeu aux jeunes qui ont brillé contre Quetigny ? Ou faire confiance aux titulaires pour retrouver des automatismes ?

Source : Peuple-Vert.fr

