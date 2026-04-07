Les U19 de l’ASSE ont marqué les esprits lors du tournoi international de Saint-Joseph. Malgré un parcours solide et spectaculaire, les Verts échouent en finale face à Aalborg. Retour sur une compétiton riche en enseignements pour la formation stéphanoise.

Les jeunes Verts ont parfaitement lancé leur tournoi. Opposés au FC Sion, ils ont rapidement été cueillis à froid dès les premières minutes. Une entame difficile, mais une réaction immédiate dans le jeu. Juste avant la pause, Rayan Aït Amer a remis les deux équipes à égalité. Plus solides mentalement, les Stéphanois ont fait la différence lors de la séance de tirs au but (5-4).

Le scénario s’est répété face au Zaglebie Lubin. Dans un match accroché, El Fayed Mnemoi a ouvert le score sur corner. Mais une baisse de concentration en fin de rencontre a permis aux Polonais d’égaliser. Une nouvelle fois, les Verts ont tenu bon aux tirs au but pour s’imposer. Un signe de caractère fort dans ce tournoi.

ASSE U19 : une montée en puissance impressionnante

Après deux matches accrochés, les joueurs de Frédéric Dugand ont franchi un cap face à l’ADO Den Haag. Face à une équipe jusque-là invaincue, les Verts ont livré leur prestation la plus aboutie.

Mathéis Piskor a ouvert le score sur un centre précis de l'ailier de l'ASSE Tidiane Vibert (portrait ici). Puis Melvin Bijot a fait le break sur coup franc, après un cafouillage dans la surface. Une victoire nette (2-0) qui a confirmé la montée en puissance du groupe.

En demi-finale, les Stéphanois ont dû s’employer face à Volcan Junior. Dans une rencontre fermée mais de haut niveau, aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence dans le jeu. Tout s’est joué aux tirs au but. Maël Massé a été le héros du jour : un penalty arrêté et un tir réussi. Résultat : victoire 8-7 et qualification pour la finale.

Une finale frustrante malgré un parcours solide

La finale avait un parfum de revanche. Opposés une nouvelle fois à Aalborg, les Verts espéraient rééditer leur succès de l’an dernier. Mais cette fois, le scénario a tourné en faveur des Danois.

Plus athlétiques et plus matures, les joueurs d’Aalborg ont fait la différence sur deux transitions, une par mi-temps. Malgré un bon début de match, les Stéphanois ont manqué de tranchant offensif pour inquiéter une défense solide. Défaite logique (2-0), sous les yeux de Laurent Huard.

Malgré cette désillusion, plusieurs individualités ont brillé. Maël Massé a été élu meilleur gardien du tournoi après ses performances décisives. Nathan Mouton a lui été récompensé comme meilleur défenseur. Retour au championnat ce week-end pour ces membres de la formation stéphanoise.