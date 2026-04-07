L’ASSE lance sa semaine d’entraînement avec une bonne nouvelle importante : Kevin Pedro est déjà de retour, un signal fort avant le match face à Dunkerque.

L’AS Saint-Étienne a repris le chemin de l’entraînement ce lundi avec une première séance collective attendue. Après le déplacement à Nancy, marqué par plusieurs alertes physiques, le groupe de Philippe Montanier avait besoin de se rassurer. Et la principale information concerne Kevin Pedro. Sorti sur civière ce week-end, le défenseur formé au club était bien présent. Une apparition qui rassure immédiatement. Le choc a été impressionnant, mais sans gravité. De quoi envisager sereinement sa disponibilité pour la réception de Dunkerque samedi à Geoffroy-Guichard.

Dans un contexte où chaque point compte, cette nouvelle arrive au bon moment. Car derrière, la pression ne faiblit pas. Le Mans enchaîne les victoires (4-0 contre Pau) et revient à une longueur seulement. Les Verts n’ont plus de marge.

ASSE : des retours et des cartes à jouer

Au-delà de Kevin Pedro, plusieurs signaux positifs émergent du côté du Forez. Mahmoud Jaber a retrouvé l’entraînement collectif. Une étape importante. Le milieu de terrain pourrait rapidement postuler pour une place dans le groupe face à Dunkerque. Même tendance pour Djylian N’Guessan, également sur le retour.

Autre élément rassurant : Mickaël Nadé était bien présent malgré sa sortie à la pause contre Nancy. Dennis Appiah aussi a participé normalement à la séance. Chico Lamba, lui, continue de monter en puissance. Le staff récupère donc progressivement des forces vives au moment clé de la saison.

En parallèle, la réserve stéphanoise jouait ce week-end en Challenge Espoirs face à Toulouse (défaite 1-0). Deux joueurs se sont illustrés : Maxime Bernauer et Aboubaka Soumahoro. Les deux défenseurs ont été les plus performants. Une prestation qui pourrait peser dans les choix du staff pour le groupe professionnel. Dans une fin de saison où la concurrence doit tirer tout le monde vers le haut, ce genre de prestation ne passe pas inaperçu.

ASSE : une fin de saison sous haute tension

Mais malgré ces bonnes nouvelles, l’ASSE reste sous pression. La dynamique du Mans change la donne. Les hommes de Patrick Videira enchaînent et profitent d’un calendrier favorable. Résultat : les Stéphanois ne comptent plus qu’un point d’avance.

Chaque match devient décisif. La réception de Dunkerque s’annonce donc capitale. Dans un Geoffroy-Guichard qui devrait répondre présent, les Verts devront assumer leur statut.

La bonne nouvelle du jour ? Le groupe se reconstruit au bon moment. Suffisant pour tenir la cadence infernale imposée par les manceaux ?