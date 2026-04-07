Trois ans après la fin de son aventure au PSG, Christophe Galtier s’es exprimé pour Le Figaro. L’ancien coach de l’ASSE est revenu sur son passage dans la capitale, son refus d’entraîner l’OM et une sélection qualifiée pour la Coupe du Monde.

Sacré en Coupe de la Ligue avec les Verts lors de l’année 2013, Christophe Galtier a vécu l’apogée de sa carrière d’entraîneur sur le début de la décennie 2020. L’ancien joueur de Marseille a remporté la Ligue 1 au nez et à la barbe du PSG lors de la saison 2020-2021 avant d’aller entraîner Nice puis le PSG durant une saison.

L’histoire entre le natif de Marseille et le club francillien n’a pas été une réussite. Depuis, l’ancien entraîneur stéphanois est parti dans le Golfe, au Qatar puis à Neom, en Arabie Saoudite. Pour le Figaro, il revient sur les derniers évènements ayant marqué sa carrière d’entraîneur.

“La mission de Neom me rappelle celle de Saint-Etienne”

Christophe Galtier explique son choix d’aller en Arabie Saoudite : “Évidemment, les conditions financières sont très attractives. Mais ça ne fait pas tout. J’ai refusé des propositions, que ce soit en France ou en Europe. J’ai accepté de rejoindre Neom car la mission qui m’a été confiée me rappelait celles de Saint-Étienne et de Lille, pour former des jeunes et s’appuyer dessus. On est ainsi devenu le premier club du championnat saoudien à réaliser une plus-value avec le transfert de Saïmon Bouabré…

C’est un championnat qui a progressé à vitesse grand V, un championnat de très bonne qualité, compétitif. Je pense que les quatre ou cinq premiers du championnat saoudien feraient bonne figure dans notre Ligue 1. On prépare les matchs comme on le ferait en Europe. C’est très professionnel.”

Galtier evoque son procès

“Ça a été dur à vivre, violent pour ma famille, très violent. Mais la justice a fait son travail. Je n’en veux à personne. Je tiens à remercier les dirigeants du PSG, les salariés, qui m’ont soutenu de la première à la dernière minute, mais aussi tous ceux, très nombreux, que je ne connaissais pas et qui se sont manifestés à ce moment-là. Je n’ai pas d’amertume. J’ai affronté cette épreuve. C’est du passé, c’est derrière moi.”

Son passage au PSG

"Automatiquement, il y a une pression comme nulle part ailleurs. Quand je dis oui au PSG, je sais ce qu’il m’attend. Cette pression-là, on la recherche. Si on en a peur, on n’y va pas. Et quand je décide d’y aller, je sais que je suis prêt. Même si, quand on y est, c’est encore multiplié par quatre…

C’était un vestiaire où il y avait de très fortes personnalités (Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos…). Mais cela vous pousse à être performant. C’est avant tout un réel bonheur de pouvoir diriger un groupe comme ça. Je n’ai jamais vu ce vestiaire comme un frein mais plutôt comme une chance…

J’ai parfois la sensation que l’on a oublié un peu vite ce qu’était le PSG des cinq premiers mois avant la Coupe du monde 2022 (inhabituellement programmée en hiver au Qatar). On a été très performants, en Ligue 1 et en Ligue des champions”

Christophe Galtier refuse le Qatar et l’OM

"On m’a proposé une sélection l’année dernière, celle du Qatar. J’ai refusé parce que j’ai besoin du quotidien. Ce n’est pas le même métier. Mais il y a une autre raison. Pour être un joueur international, il faut avoir la nationalité du pays. Ce n’est pas le cas pour le poste de sélectionneur. Moi, j’ai cette réflexion-là, même si je ne porte pas de jugement sur les coachs qui prennent des sélections étrangères.”

Si Christophe Galtier sous-entend qu’il ne pourrait coacher que l’équipe de France, il ne fait pas partie des candidats pour succèder à Didier Deschamps : “Je n’ai pas candidaté… , le successeur de Didier Deschamps, on le connaît, ce sera Zizou. Il est légitime.”

L’ancien coach de l’ASSE a également été approché par le club de sa ville natale : L’Olympique de Marseille. “J’ai été sollicité par l’OM après Paris, mais j’ai préféré dire non. J’avais besoin de prendre un peu de distance. Ça n’a pas été simple mais j’ai préféré être honnête avec les gens qui m’avaient sollicité lors des entretiens. Est-ce que ça se représentera ? Je ne sais pas…"