Les U19 de Frédéric Dugand reprennent leur quotidien avec le retour du championnat. Après l'élimination en Gambardella contre l'AS Monaco (4-1), les coéquipiers de Nathan Mouton devaient relancer la machine avec un déplacement à Toulouse. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 11h.

Frédéric Dugand a réagi sur la défaite en Gambardella à l'issue de la rencontre et souhaite se servir de cette dernière pour enclencher une dynamique positive : "On s'attendait à un adversaire difficile à manœuvrer et on a affronté une belle équipe de Monaco qui nous a été supérieure. Ma frustration repose sur notre première période poussive. La deuxième période est plus à l'image de ce qu'on peut faire. Mais dans ce football de haut niveau, chaque erreur se paye cash. On se doit d'être plus rigoureux dans les placements, dans les relances... On va travailler sur ce match qui doit nous servir pour la suite."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Masse - Jolivet, Kasia, N. Mouton, Teillol - Tatuszka, Ait-amer, Yvars - Lutin, Aini, Lengue.

Résumé de la rencontre

Le match commence de la meilleure des manières avec une ouverture stéphanoise à la 17e minute de jeu par l'intermédiaire de Nathan Mouton . Malheureusement, les locaux vont réagir juste avant la pause en inscrivant deux buts à trois minutes d'intervalle. À la pause, Toulouse mène 2-1. Les stéphanois vont s'offrir une seconde période de très haut vol. À la 71e, les Verts vont égaliser avant de s'offrir un temps additionnel d'anthologie avec deux buts marqués. Une victoire 4-2 contre une solide équipe de ce championnat. Sonny Yvars, Matheis Piskor, Melvin Bijot sont, dans l'ordre, les trois derniers buteurs stéphanois.

La semaine prochaine, les Verts seront exemptés de match. Dans cette poule à 13 où l'AC Ajaccio a déclaré forfait pour toute la saison, chaque équipe, tour à tour, se voit exempté de match deux week-end durant la saison.

Crédit photo : asse.fr