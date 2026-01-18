L'ASSE s'est imposée 1-0 contre Clermont ce samedi à Geoffroy Guichard. Titulaire dans l'entrejeu stéphanois, Aimen Moueffek s'est exprimé après la rencontre pour EVECT. Voici ses dires.

Aïmen Moueffek : « Il y a des matchs où on a bien joué sans forcément gagner. Il y a aussi des matchs où on a bien joué et où on a perdu. Donc aujourd’hui, on n’a pas très bien joué, mais on a gagné. Il faut savoir gagner des matchs même quand on n’est pas très bien sur le terrain, quand on joue mal, et c’est ce qu’on a fait aujourd’hui.

On sait qu’on a mal joué, mais on a réussi à remporter la victoire, ce qui était très important pour nous. On est contents, mais pas totalement satisfaits. À la mi-temps, on s’est dit qu’on jouait mal et qu’il fallait se reprendre, car ce n’était pas bon ce qu’on avait fait. Tout le monde était d’accord. On est revenus la tête haute pour corriger ce qu’on avait mal fait en première mi-temps.

Sur l’action, je remets sur Boakye qui trouve Lucas qui lui remet. C’est une belle action. On combine souvent à l’entraînement, on a l’habitude de jouer dans les petits espaces, et c’est ce que le coach nous demande. Aujourd’hui, ça a payé.

Ça m’a fait énormément plaisir de jouer avec Kevin (Pedro) et Nadir (El Jamali), surtout qu’il jouait de mon côté. Ce sont deux très bons joueurs, l’avenir du club. Ce sont des personnes sérieuses, avec un grand talent. Maintenant, c’est à nous de les accompagner et de tirer le maximum d’eux.

J’ai aussi un peu tiré les oreilles à Nadir, car je voulais qu’il marque aujourd’hui, mais il marquera au prochain match, il n’y a pas de raison. C’est un très bon joueur. Il frappe mieux que moi, donc je ne vais pas lui dire comment faire, mais ces frappes-là, il les met tout le temps à l’échauffement et à l’entraînement. Il marquera à Reims, au prochain match. »