L’ASSE affrontait ce samedi Clermont, pour le compte de la 19ème journée de Ligue 2. Stéphanois et Clermontois étaient à l'affiche d'une rencontre très importante pour des Stéphanois obligés de prendre les trois points. Mission remplie pour les hommes d'Eirik Horneland après cette victoire sur le score de 1 but à zéro. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (7)

Décisif dans un match où l’ASSE a longtemps subi, le capitaine a maintenu son équipe à flot. Sa triple parade à l’heure de jeu face à Fakili, Cantero puis Camblan pèse lourd dans le scénario. Toujours vigilant dans sa surface, il a rassuré une défense souvent sous pression. Sans lui, l’issue de la rencontre aurait très probablement été différente.

Kévin Pedro (6)

Positionné à droite de la défense, il a parfois souffert face aux projections clermontoises, notamment en première période. Son apport offensif est resté limité, mais il a su serrer le jeu après la pause. Il est aussi à l’origine de situations intéressantes sur coups de pied arrêtés. Une prestation correcte, sans éclat, mais utile dans l’équilibre défensif.

Mickaël Nadé (5)

En difficulté dans l’anticipation en première période, il a parfois subi la vivacité des attaquants adverses. Il s’interpose néanmoins sur plusieurs situations chaudes, notamment sur une frappe de Camblan en début de match. Plus solide après la pause, il a mieux géré les ballons dans sa surface. Un match contrasté, marqué par quelques frayeurs.

Chico Lamba (4)

De retour après une longue absence, il a logiquement manqué de repères. Battu dans plusieurs duels, il a parfois semblé en retard dans ses interventions. Sa présence a pesé sur la fébrilité défensive observée avant la mi-temps. Une reprise compliquée, dans un contexte exigeant.

Ben Old (4)

Peu en vue offensivement, il n’a pas réussi à faire les différences attendues sur son côté. Son activité reste réelle, mais trop souvent brouillonne dans les zones décisives. Il concède un carton jaune utile en seconde période. Cela étant, il peine à peser dans le jeu. Une prestation insuffisante au regard des besoins de l’équipe.

Aïmen Moueffek (5)

Très actif, il a tenté de mettre de l’intensité dans un milieu souvent dominé. Sa générosité n’a pas toujours été compensée par la justesse technique, notamment dans l’orientation du jeu. Il est impliqué sur une grosse occasion de Stassin juste avant la pause. En seconde période, il démontre toutefois que lorsqu'il est juste, St-Etienne va dans le bon sens. Un match de combat, mais encore perfectible.

Florian Tardieu (4)

En difficulté pour donner du rythme et organiser le jeu, il a eu du mal à exister face au pressing clermontois. Ses coups de pied arrêtés n’ont pas apporté le danger espéré. Trop discret dans l’animation offensive, il n’a pas pesé sur la rencontre. Une prestation en deçà de son rôle.

⭐ Mahmoud Jaber (7)

Très remuant, il a été l’un des rares Stéphanois à apporter de la verticalité et de la créativité. Actif entre les lignes, il a souvent tenté d’accélérer le jeu et de provoquer. Son centre pour Eymard en fin de match aurait pu sceller définitivement le sort de la rencontre. Une prestation aboutie, malgré quelques pertes de balle.

Nadir El Jamali (7)

Dangereux sur son côté, il a régulièrement mis la défense clermontoise sous pression. Ses prises de balle ont apporté de la vitesse et de la percussion à une équipe parfois en difficulté. Il se procure plusieurs situations intéressantes et oblige Clermont à défendre bas en seconde période. Une performance convaincante.

Augustin Boakye (6)

Buteur décisif, il a su répondre présent au moment clé. Très actif dès la reprise, il a symbolisé le temps fort stéphanois en début de seconde période. Son efficacité tranche avec une première mi-temps plus discrète. Sans être dominant sur l’ensemble du match, il a fait la différence.

Lucas Stassin (5)

En difficulté dans le jeu, souvent isolé, il n’a pas pesé comme attendu sur la défense adverse. Il se procure néanmoins une grosse occasion juste avant la pause et délivre la passe décisive sur le but de Boakye. Sa sortie sous les sifflets illustre une prestation décevante... entre autres. Un apport décisif, mais un contenu insuffisant.

👔 Eirik Horneland (5)

Son équipe a longtemps souffert dans le jeu et manqué d’agressivité, notamment en première période. Les ajustements à la pause ont toutefois permis à l’ASSE de mieux entrer dans la seconde mi-temps. Le choix de Boakye s’est révélé payant. Une victoire importante, mais obtenue sans réelle maîtrise collective.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.