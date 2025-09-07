Les U19 de l'ASSE vivent un début de saison très compliqué. En effet, le groupe de Frédéric Dugand a essuyé deux revers en autant de matchs (2-0 contre Nice et 3-2 contre Colomiers). Une réaction était donc clairement attendue pour la rencontre face à l'Olympique Rovenain. Résumé de ce match joué ce dimanche à 13h, au Centre sportif Robert-Herbin.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Lengue Lenou, Kasia, Jolivet, Teillol - N. Mouton, Yvars, Aït Amer - Aïni, Konté, Vibert.

Sont entrés en jeu : Traoré, Lengi, Epanya, Charros.

Résumé de ce match

Dès la 8ème minute de jeu, les U19 de l'ASSE vont se faire surprendre par leur adversaire du jour. C'est en effet l'Olympique Rovenain qui ouvre rapidement le score. Les Verts vont poser le pied sur le ballon, sans parvenir à égaliser avant la pause.

Au retour des vestiaires, le match repart globalement sur la même physionomie. Il faudra attendre jusqu'à la 73ème minute pour voir les Stéphanois enfin revenir au score, par l'intermédiaire de l'inévitable Rayan Aït Amer (1-1).

Les visiteurs reprennent malheureusement l'avantage quelques instants plus tard seulement (1-2, 77ème). De quoi imaginer une nouvelle défaite pour les joueurs du coach Frédéric Dugand. La fin de rencontre va cependant s'animer et nous offrir un scénario assez intéressant. Juste avant la fin du temps réglementaire, l'Olympique Rovenain est réduit à dix. Les Verts continuent donc de pousser et vont parvenir à faire craquer la défense adverse. C'est Shadaï Lengi qui permet aux siens de recoller dans le temps additionnel (2-2, 92ème).

La semaine prochaine, les U19 de l'ASSE joueront encore à l'Etrat mais cette fois contre leurs homologues Toulouse FC, samedi à 11h. Les jeunes Verts essaieront d'aller chercher leur premier succès de la saison face à une équipe qui s'était inclinée 2-1 contre Rovenain lors de la 2ème journée.

Crédit photo : asse.fr