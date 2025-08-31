Auteur d'une entrée ratée contre Nice (0-2), les joueurs de Fred Dugand (U19 ASSE) ont lancé péniblement leur championnat. La première rencontre de la saison à l'exterieur était prévue ce dimanche à 11h contre Colomiers. En effet, il fallait mettre la marche avant et obtenir les premiers points de la saison, résumé de la rencontre.

Une rencontre importante attendait l'ASSE. Malgré cela, jouer à Colomiers est par expérience toujours difficile. Réputée accrocheuse, cette équipe est habituée à évoluer à ce niveau U19 national et le prouve de saison en saison !

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Lengi, Jolivet, Kasia, Lengue - Mouton, Ait-amer, Traore - Vibert, Aini, Konte.

Sont entrés en jeu : Charros, Teillol, Toty, Yvars.

Résumé de la rencontre

Soucieux de réagir et d'entraîner leurs premiers points, les joueurs de Frédéric Dugand commencent bien et ouvre le score à la 20e minute de jeu. De quoi se mettre dans de bonnes dispositions... mais les locaux vont vite réagir et marquer deux buts coup sur coup. Les bleus de Colomiers sont donc devant jusqu'au temps additionnel de la mi-temps. C'est le moment choisi par l'ASSE pour égaliser. 2-2 à la mi-temps dans ce match spectaculaire dans un match où Mamadou Konte et Nathan Mouton ont chacun inscrit un but.

Les Verts veulent trouver les ressources pour faire basculer le match du bon côté. Malgré des changements pour dynamiser la fin de match, c'est Colomiers qui va inscrire le 3e but à cinq minutes du terme de la rencontre. Un coup fatal pour les Verts qui perdent une seconde fois en autant de rencontres...

Il faudra réagir lors de la prochaine rencontre pour les Verts qui ont besoin d'engranger des points pour ne pas vivre une saison sans saveurs. Nul doute, que Frédéric Dugand fera le nécessaire pour faire réagir son équipe !

