Pendant la trêve internationale, plusieurs clubs de Ligue 2 ont profité du week-end pour disputer des matchs amicaux. Entre confirmations, essais tactiques et retour de blessés, voici ce qu’il faut retenir.

Tout sourire en ce début de saison, l’AS Nancy-Lorraine a confirmé sa bonne dynamique. Les champions de National ont largement dominé Hesperange (5-1) au stade Marcel-Picot. Les buts ont été inscrits par El Hansar (4e), Outro (27e), Nahounou (47e), Tacafred (61e) et Bouabdeli (71e). Solides troisièmes en championnat, les hommes de Pablo Correa enchaînent les bonnes prestations avant leur déplacement à Troyes.

Pau s’incline à Barcelone, Red Star efficace contre le PSG espoir

Face à l’Espanyol Barcelone, le Pau FC a été battu 3-1 en Catalogne. Le but palois a été marqué par Kyliane Dong sur penalty. Un revers anecdotique mais riche d’enseignements pour les Béarnais, qui recevront le Red Star vendredi prochain en Ligue 2.

Dans un duel disputé au Camp des Loges, le Red Star s’est imposé face à l’équipe réserve du PSG (1-0). Le but décisif est intervenu en fin de match, profitant d’un mauvais alignement de la défense parisienne. De quoi entretenir la confiance avant la reprise du championnat.

Reims et Versailles dos à dos, Paris FC et Troyes neutralisés

Le Stade de Reims a été accroché par Versailles (1-1). Les Franciliens ont ouvert le score par Fischer (53e) avant que Demoncy n’égalise sur penalty (68e). Cette rencontre a surtout permis à Karel Geraerts de tester ses recrues Salama, Daramy et Leoni, ainsi que de donner du rythme à son effectif amoindri par les sélections.

En match à huis clos, le Paris FC et l’ESTAC Troyes n’ont pas réussi à se départager (1-1). Stéphane Gilli a opté pour un 4-4-2 et offert du temps de jeu à ses remplaçants. Malgré de bonnes séquences, les Parisiens ont manqué d’efficacité devant le but.

Dunkerque tombe à Anderlecht

Opposés à l’Anderlecht, pensionnaire de l’élite belge, les Dunkerquois se sont inclinés 3-2. Fait cocasse : les deux buts de l’USLD sont venus de contre-son-camp adverses. Cette rencontre a surtout permis à Sangante et Robinet de retrouver du rythme.

En déplacement à la Jonelière, le Mans FC a obtenu un nul contre le FC Nantes (1-1). L’objectif était avant tout de tester les nouvelles recrues et d’accumuler des minutes dans les jambes.

Dans un derby breton amical, l’En Avant Guingamp a battu le Stade Brestois (2-1). Stanislas Kielt, dernière recrue guingampaise, a signé un doublé. Côté brestois, Daouda Guindo a réduit l’écart. De bon augure pour les Costarmoricains avant la réception de Montpellier.