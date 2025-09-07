L’été a été brûlant dans le Forez. Alors que l’AS Saint-Étienne abordait son mercato avec une ambition claire – conserver ses cadres tout en allégeant un effectif pléthorique – plusieurs feuilletons ont animé le mois d’août. Du départ attendu de Benjamin Bouchouari à l’avenir incertain de Pierre Ekwah, en passant par les sollicitations incessantes reçues pour Lucas Stassin, les Verts ont tenu bon. Mais au détour d’une révélation signée L’Équipe, on apprend que l'OL s'est intéressé à un joueur de l'ASSE.

Depuis le 3 juin 2024, Kilmer Sports Ventures s’est attaché à remettre l’ASSE sur les rails, avec une politique sportive claire : miser sur la jeunesse, valoriser ses actifs et conserver ses meilleurs éléments le temps de bâtir une équipe compétitive. Dans ce contexte, Lucas Stassin a rapidement été identifié comme intransférable ou, du moins, hors de prix.

Recruté à l’été 2024, le buteur belge de 20 ans s’est imposé comme une véritable pépite. Décisif en Ligue 1 la saison passée malgré la relégation, il a de nouveau enfilé la tunique verte en Ligue 2. Pas étonnant, donc, que son nom ait circulé dans plusieurs clubs, en France comme à l’étranger. Mais jusqu’ici, toutes les offres avaient été jugées insuffisantes.

Le coup de théâtre lyonnais

Et c’est là qu’intervient la bombe lâchée par L’Équipe. Selon le quotidien sportif, l’Olympique Lyonnais s’est bel et bien renseigné sur la faisabilité d’un transfert de Lucas Stassin. Une piste totalement inattendue. Du côté lyonnais, la recherche d’un attaquant fiable a été l’une des priorités de l’été. Mais très vite, le dossier Stassin a buté sur une réalité : le prix. Les dirigeants stéphanois n’ont pas changé de position et auraient fixé la barre à plus de 30 millions d’euros. Un montant jugé impossible à assumer par l’OL, dont la situation financière reste fragile malgré la stature historique du club.

Un symbole fort de la stratégie stéphanoise

Si cette piste n’a finalement débouché sur rien de concret, elle dit beaucoup de la place qu’occupe désormais Lucas Stassin sur le marché. Réclamé par des clubs ambitieux, évalué à des montants dignes de la Ligue 1, l’attaquant belge incarne l’avenir de l’ASSE. Pour Kilmer Sports Ventures, il est l’étendard d’un projet de relance qui repose sur la montée en Ligue 1 à court terme.

Pour l’OL, ce coup d’œil vers Stassin illustre aussi l’ampleur de ses difficultés actuelles. Jadis capable de rivaliser avec les meilleurs clubs européens, Lyon se heurte désormais à des réalités financières qui l’empêchent de se positionner sur des joueurs pourtant encore en Ligue 2.

Un avenir scruté de près

À seulement 20 ans, Lucas Stassin s’impose comme l’un des grands talents de sa génération. Les supporters savent savourent le fait que, pour l’instant, leur club ait réussi à résister. Et si Lyon a renoncé, d’autres tenteront sans doute leur chance lors des prochains mercatos. D’ici là, Stassin reste un Vert à part entière, prêt à porter l’ASSE dans sa quête de retour en Ligue 1.