Les U19 de l'ASSE jouait ce dimanche à 11h en Corse contre le SC Bastia. Proche d'obtenir leur maintien, une victoire aurait pu sceller le sort de cette saison à deux journées de la fin du championnat. Résumé de la rencontre jouée en terres bastiaises.

La semaine dernière, les U19 ont fait la belle opération en battant Balma (2-0) et en faisant un grand pas vers le maintien. Les Verts ont besoin d'un point pour s'assurer un maintien et donc une fin de championnat moins stressante. Aussi, les joueurs sont dans la période des décisions pour la saison prochaine. Entre prolongations, fin de collaboration et propositions de contrats, les jeunes verts sont dans une période agitée.

Les U19 voulaient prendre leur revanche sur les pros après la défaite des hommes de Philippe Montanier ce samedi soir (2-0).

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Lengi, Kasia, Mnemoi, Jolivet - Depalle, Traore, Yvars - Vibert, Moulin, Lengue.

Sont entrés en jeu : Aini, Gary, Konte.

Résumé de la rencontre

Dans une rencontre équilibré sur le papier, le terrain a donné un tout autre verdict. En effet, dans un match où les bastiais ont été agressifs et ont mis une énorme intensité (4 cartons jaunes), les coéquipiers de Valentin Depalle n'ont jamais su répondre. À la pause, les Verts étaient déjà par 2-0 et avait perdu Elfayed Mnemoi remplacé dès le quart d'heure de jeu. La seconde periode a offert un spectacle encore plus terrible. Trois buts supplémentaires pour les locaux qui collent un sévère 5-0. Une manita qui fait mal pour les joueurs de Frédéric Dugand. Une saison qui restera globalement compliquée pour les U19 Nationaux.

Pour la prochaine rencontre, les coéquipiers de Nils Rised recevront le Gazelec Ajaccio pour la dernière rencontre de l'année à domicile. Un match qui se jouera le dimanche 3 mai à 15h.

Crédit photo : asse.fr