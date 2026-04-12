Désireux d'obtenir encore quelques points pour valider un maintien qui cloturera une saison moyenne, les U19 recevaient Balma, équipe promue en U19 national cette saison. Auteur d'une belle saison, les sudistes (5e) ont déja validé leur maintien et viennent pour jouer les troubles fêtes à l'Etrat contre l'ASSE. Résumé de la rencontre.

Défaits contre Montpellier lors de la dernière rencontre (0-3), Frédéric Dugand a livré son analyse de la rencontre sur le site officiel : "La première heure n’a pas été au niveau. Il y a eu beaucoup de pertes de balle, de pertes de duels, un manque de structure et une agressivité mal placée. On a vécu une première période compliquée. Ensuite, sur la fin, on a montré un sursaut : plus d’énergie, un peu plus de talent, on s’est créé des situations, mais sans finition tranchante, ça n’a pas été concluant. L’adversaire a su mettre beaucoup de pression, et nous n’avons pas immédiatement pris conscience de l’énergie nécessaire pour rivaliser. Une fois que c’est arrivé, nous avons pu mieux tenir le match. Cela aurait mérité une réduction du score, mais globalement, nous n’avons pas été au niveau.

Le match a été interrompu pendant 20 à 25 minutes à cause de l’orage. À la reprise, nous avons connu notre meilleure période, et un but aurait été mérité. Mais encore une fois, nous n’avons pas été assez tranchants."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-civier - Lengi, Mouton, Mnemoi, Benkou - Yvars, Traore, Depalle - Lengue, Moulin, Toty.

Sont entrés en jeu : Rised, Jolivet, Aini, Vibert.

Résumé de la rencontre

Les Verts vont parfaitement lancer la rencontre grâce à un but de Valentin Depalle. 1-0, c'est le score à la pause. La seconde periode est intense et Nathan Mouton va subir un carton rouge. Heureusement, Tidiane Vibert va tuer le suspense en fin de match. 2-0, les Verts s'imposent avec brio. Avec 5 points d'avance à cinq journées de la fin, l'objectif maintien est quasiment acquis.

La semaine prochaine, les U19 stéphanois se déplaceront en Corse ce dimanche 19 avril à 11h pour y affronter le SC Bastia, une équipe concurrente dans cette quête du maintien.

Crédit photo : asse.fr