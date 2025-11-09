Les U17 de l'ASSE affrontaient ce dimanche à l'Etrat les U17 de la JS Ajaccio. Lanterne rouge avec 0 point, les Verts n'avaient pas le droit à l'erreur face à un adversaire en grande difficulté. Résumé de la rencontre jouée à 12h30.

L'entraîneur des U17, David Le Moal, a fait le constat du chemin à parcourir encore pour atteindre le niveau requis après la défaite 3-0 contre Aubagne Air Bel : « On a encore été trop tendres dans les deux surfaces. L’adversaire se crée quatre occasions et marquent à trois reprises, pendant qu’on se crée près de dix occasions sans inscrire le moindre but. On a été trop immatures dans le jeu, trop gentils, trop propres. Les joueurs n’ont pas montré l’envie de faire la course de plus, la frappe plus forte ou la prise en charge plus intense. On va devoir corriger ça avec un groupe jeune et plusieurs joueurs qui ont découvert le niveau U17 National aujourd’hui. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki - Akil, Mnemoi, Dagbo, Marliac - Kissoum, Thouilleux, Traore - Seydi, Kaloga, Piskor.

Sont entrés en jeu : Dani, Gobe, Fayolle.

Résumé de la rencontre

Face à la lanterne rouge du championnat, toujours à la recherche de son premier point, les Verts n’avaient pas le droit à l’erreur ce dimanche. Et si certains imaginaient une rencontre facile, la réalité en a décidé autrement. Combatifs, les Corses ont sérieusement mis en difficulté les Stéphanois durant la première période, se procurant plusieurs occasions franches. Un sauvetage miraculeux sur la ligne (21e) puis une belle parade de Rafael Fuleki sur un lob lointain (25e) ont permis à l’ASSE de rester à flot. Malgré les difficultés face au bloc adverse, les Verts ont eux aussi manqué de peu l’ouverture du score, touchant le poteau par Fousseny Sidibé Kaloga (4e) puis la barre transversale sur une tentative de Matheis Piskor (29e).

Plus solides au retour des vestiaires, les Stéphanois ont fini par concrétiser leur domination. Sur un coup franc parfaitement frappé, Noa Thouilleux a libéré les siens (ASSE 1-0 JS Ajaccio, 70e). Trois minutes plus tard, Naël Dani a manqué de peu le break (73e), mais Matheis Piskor a scellé la victoire dans le temps additionnel (ASSE 2-0 JS Ajaccio, 90+1e).

Sur le plan comptable, l’essentiel est assuré. Toujours en apprentissage, avec plusieurs U16 alignés, la jeune équipe U17 de l’ASSE empoche trois points précieux avant un déplacement à Saint-Priest la semaine prochaine.

La semaine prochaine, l'ASSE va se déplacer dans la banlieue lyonnaise face à l'AS Saint-Priest le samedi 15 novembre à 11h30.

Réaction de David Le Moal

"Je ne peux pas me contenter de ces trois points. Je suis déçu du contenu, des attitudes. Ça fait quelques matchs que nous nous appuyons sur le même effectif. Certes, il est très jeune et fait face à plein de contraintes, mais on se doit de voir une évolution au fil des rencontres. En première période, nous n'avons pas mis l'intensité et l'équilibre nécessaire pour éviter de concéder plusieurs occasions. C'était mieux en deuxième période, où les sécurités étaient au rendez-vous. On a été moins en danger, mais offensivement, on n'a pas assez contourné ce bloc adverse. Le jeu a été trop stéréotypé, trop pauvre par rapport à ce qu'on attend."