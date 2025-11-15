Actuellement blessé, Maxime Bernauer a profité d’un entretien pour revenir sur son parcours. Le défenseur de l’ASSE n’a pas caché son attachement pour deux clubs qu’il a portés dans son cœur : le Stade Rennais, son club formateur, et le Paris FC, où il a passé deux saisons intenses.

Formé au Stade Rennais, Maxime Bernauer conserve un lien fort avec son club d’origine. « Je suis toujours très attaché à mon club formateur qui m’a beaucoup apporté, tant footballistiquement qu’humainement », confie le défenseur stéphanois. Fier de ses racines bretonnes, il garde une affection toute particulière pour le SRFC : « C’est un club important pour moi et pour la Bretagne, en tant que Breton ayant habité à Rennes. »

Le Stade Rennais, le club du cœur de Bernauer

Il continue d’ailleurs à suivre de près les prestations des Rouge et Noir : « Je continue à regarder les matchs, c’est un club que je suis toujours. J’y ai vécu de très bons moments, c’est une chance d’y être passé. »

L’éclosion de jeunes talents comme Jérémy Jacquet lui inspire le respect : « Cela fait plaisir de voir des jeunes jouer, je pense notamment à Jérémy Jacquet, performant en Ligue 2 et à qui on a donné l’opportunité de s’installer. »

Il n’oublie pas non plus ses anciens coéquipiers : « J’ai gardé contact avec beaucoup de joueurs, je discute souvent avec Armand Laurienté, Lorenz Assignon, Adrien Truffert… »

Le Paris FC, un tournant humain et sportif

De 2021 à 2023, Bernauer a également marqué de son empreinte l’histoire récente du Paris FC. Un club qu’il n’oubliera pas :

« Le Paris FC est venu me chercher pendant la période Covid, notamment difficile financièrement pour les clubs, et je ne pourrai l’oublier. C’était une marque de confiance forte. »

Au-delà du terrain, il retient surtout la bienveillance du club :

« Ils ont toujours fait en sorte que je sois bien humainement et sportivement. » « Même avant le rachat, c’était déjà un club ambitieux qui voulait monter. Le potentiel du PFC est très important, je ne leur vois pas vraiment de limites. »

L’ASSE, un nouveau défi avec en ligne de mire la Ligue 1

Depuis février 2025, Maxime Bernauer porte les couleurs de l’AS Saint-Étienne, club mythique du football français.

« J’étais heureux de retrouver le football français, surtout dans une institution comme Saint-Étienne qui mêle projet ambitieux et ambiance exceptionnelle. »

Son objectif est clair : « Remonter en Ligue 1, ce serait aussi l’occasion de refouler la pelouse du Roazhon Park (sourire). »

