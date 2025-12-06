Les U17 de l'ASSE recevaient le leader incontesté du Clermont Foot 63. Soucieux de faire tomber une équipe encore invaincue après 12 journées de championnat, le défi était de taille. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 14h30.

À l'issue de la défaite contre l'Olympique de Valence (5-3), le coach David Le Moal s'est exprimé sur le site officiel : « Très déçu de la première mi-temps. La seconde est plus conforme à ce que j’attends, même si elle reste brouillonne. On a manqué d’efforts, on n’a pas mis d’intensité, et nous avons été défaillants dans la dernière zone, même si la première a été intéressante. Je suis déçu de la posture de mes joueurs. C’est quelque chose qui se répète : ils sont dans la réaction, ils doivent être piqués. Cela dit, il y a tout de même eu des choses intéressantes dans leur réaction, surtout en revenant des vestiaires alors qu’on perdait 3-0 à la pause. Maintenant, il faut travailler pour être tout de suite dans l’action. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - Mnemoi, Assoumani, Dagbo, Bufferne - Mendy, Kissoum, Gary - Piskor, Bijot, Kaloga.

Résumé de la rencontre

Les Verts se mesuraient à l'équipe de Patrick Moreau, ancien de la maison verte. À cette occasion, les visiteurs vont rapidement faire flancher l'équipe de David Le Moal. Les clermontois mènent 2-0 à la pause. Malgré une volonté de changer la donne en seconde période, les Verts ne vont inscrire qu'un seul but. Piskor, le meilleur buteur de cette équipe réduit le score. Insuffisant pour inverser la tendance. 2-1 pour Clermont, c'est le score finalde ce match.

Le championnat U17 est en trêve et ne reprendra que le week-end du 18 janvier mais avant ça, les stéphanois joueront à l'Etrat en Coupe Gambardella ce dimanche 14 décembre contre l'ASPTT Dijon. Pour rappel, cette compétition concerne les U17-U18 soit la génération 2008-2009.