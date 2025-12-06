Ce samedi, le Stade Marcel-Tribut affiche complet pour la réception de l’AS Saint-Étienne. Une affiche de prestige en Ligue 2 BKT, entre une des équipes les plus séduisantes et un géant du championnat en quête de retour parmi l’élite. Avant ce choc, plusieurs statistiques mettent en lumière les dynamiques croisées de deux formations ambitieuses.

Les deux dernières confrontations entre Dunkerque et Saint-Étienne, lors de la saison 2023-2024, s’étaient soldées par une victoire de l’équipe à domicile : 2-0 pour les Verts à Geoffroy-Guichard, 1-0 pour Dunkerque au retour. En cas de succès ce samedi, l'USLD signerait pour la première fois de son histoire deux victoires consécutives contre l’ASSE en Ligue 2. Un enjeu symbolique face à l’un des clubs les plus titrés de France.

Une série d’invincibilité à prolonger pour Dunkerque

Invaincue depuis cinq rencontres en championnat (3 victoires, 2 nuls), l’USLD surfe sur sa meilleure série depuis l’automne 2024. Solides et confiants, les Maritimes espèrent faire tomber l'ASSE après avoir notamment pris un point à Rodez et validé leur qualification en Coupe de France.

L’ASSE en difficulté loin du Chaudron ?

Si les Verts restent sur une qualification maîtrisée en Coupe de France, leurs déplacements récents en championnat inquiètent : 8 buts encaissés lors de leurs 3 dernières sorties à l’extérieur (Annecy, Red Star, Troyes), soit deux fois plus que lors de leurs cinq premiers déplacements (4 buts concédés). Un signal d’alerte pour la défense stéphanoise bien que les adversaires étaient d'un autre calibre.

Ligue 2 : Duel de possession… et d'efficacité

Ce match opposera les deux équipes les plus dominatrices dans le jeu cette saison :

Saint-Étienne : 62,1 % de possession moyenne

Dunkerque : 56,9 % de possession moyenne

Mais ce n’est pas tout : les deux clubs se montrent aussi les plus efficaces de Ligue 2. Ils affichent les meilleurs taux de conversion :

Dunkerque : 16,7 % de tirs convertis

ASSE : 16,6 % de tirs convertis

Autrement dit, peu d’occasions gâchées. Le réalisme pourrait faire la différence dans cette opposition.

Des buteurs fiables

Saint-Étienne est l’équipe la plus prolifique en diversité offensive, avec cinq joueurs ayant déjà inscrit au moins quatre buts en championnat. Une richesse rare, même en Ligue 1.

Côté USLD, ils sont trois à avoir atteint la barre des cinq réalisations, un total qui place Dunkerque en tête dans ce domaine pour les deux divisions professionnelles françaises. Robinet, Bardeli ou encore Sekongo seront donc à surveiller de près.

Ligue 2 : Une rencontre à enjeux

Avec une dynamique positive, une affluence record et des statistiques flatteuses, cette 16ᵉ journée de Ligue 2 BKT promet un match de haut niveau, entre une équipe stéphanoise qui vise la montée et une formation dunkerquoise toujours ambitieuse.