Les U17 de l'ASSE affrontent l'Olympique de Valence (9e) afin de prendre leurs distances sur leurs adversaires du jour. Une opération qui serait importante pour ce dernier match à l'extérieur de l'année 2025. Résumé de la rencontre disputée ce jour à 14h30.

Victorieux contre le Gazelec d'Ajaccio la semaine dernière (2-0), David Le Moal s'est montré mitigé de la prestation malgré le résultat comme l'atteste ses propos sur le site officiel du club : « Je suis déçu par rapport au plan de jeu demandé : intensité et courses pour les étouffer. C’était le plan, mais on ne l’a que partiellement fait. Je suis quand même content des valeurs et des comportements montrés aujourd’hui qui nous ont permis de remporter la rencontre. La victoire fait du bien mentalement, surtout aux jeunes U16 qui jouent avec nous et qui découvrent le niveau. C’est une petite bouffée d’oxygène comptable. Les deux prochaines échéances qui arrivent, avec Valence et Clermont, vont nous permettre de nous jauger. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial, Tiambo, Mnemoi, Assoumani, Dagbo, Kissoum, Thouilleux, Gary, Akil, Dani, Piskor

Sont entrés en jeu : Bufferne, Kaloga, Freychet.

Résumé du match

La première période tourne rapidement au cauchemar pour les Stéphanois. Valence ouvre le score dès la troisième minute (1-0, 3e), puis double la mise sur une transition mal gérée par la défense (2-0, 38e). Avant la pause, les locaux enfoncent encore le clou : laissé seul dans la surface, l’attaquant ajuste le gardien et inscrit le troisième but (3-0, 40e).

Au retour des vestiaires, les Verts adoptent un jeu plus direct. Cette approche, combinée à un sursaut d’orgueil, leur permet de réduire l’écart d’entrée, grâce à un but contre son camp (3-1, 47e). Plus présents sur les seconds ballons et plus verticaux, ils restent néanmoins vulnérables et concèdent un nouveau but sur une action rapide de Valence (4-1, 65e).

Les hommes de David Le Moal ne renoncent pas pour autant : Paolo Freychet relance immédiatement les siens (4-2, 67e). Les Verts se procurent ensuite deux face-à-face, mal conclus par Fousseni Kaloga, qui se rattrape en obtenant un penalty transformé par Matheis Piskor (4-3, 70e). En cherchant l’égalisation, ils laissent cependant des espaces dont Valence profite pour sceller la rencontre sur un penalty en fin de match (5-3, 90e).

Pour ce dernier match de championnat de 2025, les Verts recevront le leader du Clermont foot 63 en terres stéphanoises. Ce match se jouera le samedi 6 octobre à 14h30.