La 16ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi avec 3 rencontres au programme, dont le match de l’ASSE à Dunkerque qui aura lieu à 20h. Avant cela, Troyes avait l’occasion de conserver sa première place à domicile face à Rodez. Dans le même temps, Montpellier accueillait Pau. Résumés.

Troyes, solide leader, abordait ce rendez-vous avec ambition et voulait consolider son avance en tête. Face à eux, Rodez arrive dans le doute après son élimination surprise en Coupe contre Canet-en-Roussillon. Les Ruthénois devaient montrer un tout autre visage pour espérer créer l’exploit contre une équipe troyenne qui comptait renouer avec le succès devant son public après sa défaite face à l’ASSE lors de sa dernière réception.

Montpellier devait absolument réagir après sa défaite à Reims et comptait sur ce match pour relancer sa dynamique. Pau, 8ᵉ, traverse une période compliquée et ne parvient plus à retrouver le rythme qui avait porté son début de saison.

Pau s'offre Montpellier à la Mosson !

Montpellier s’incline face à Pau au terme d’un match tendu et haché, marqué par de nombreux arrêts de jeu et une grande efficacité paloise. Les visiteurs ouvrent le score dès la 16e minute grâce à un geste de classe de Touzghar, auteur d’une talonnade qui surprend totalement Ngapandouetnbu. Après cette ouverture du score, Pau prend clairement l’ascendant, profitant de la fébrilité montpelliéraine et d’un bloc héraultais souvent pris de vitesse. Le MHSC tente pourtant de réagir, notamment sur coups de pied arrêtés, où Savanier se montre régulièrement dangereux, mais Raveyre réalise plusieurs parades décisives pour maintenir l’avantage des siens.

La seconde période est marquée par une longue interruption après la blessure de Sissoko et par des situations litigieuses dans les deux surfaces, accentuant la nervosité ambiante. Malgré une domination territoriale de Montpellier après l’heure de jeu et plusieurs opportunités franches – dont une claquette magistrale de Raveyre devant Orakpo et un coup franc de Savanier frôlant le poteau – les hommes de Der Zakarian ne trouvent jamais la faille. Les dernières minutes, particulièrement confuses, voient les fautes se multiplier et le rythme se déliter, mais Pau résiste jusqu’au bout. Les Béarnais signent ainsi un succès précieux, tandis que Montpellier peut nourrir de gros regrets au vu des occasions manquées et de son incapacité à convertir sa pression en buts.

Troyes se fait surprendre sur sa pelouse !

Troyes et Rodez se quittent sur un match animé, où les Aveyronnais ont longtemps cru pouvoir faire vaciller le leader. Rodez démarre mieux et se procure plusieurs situations intéressantes, notamment par Baldé, mais manque de précision dans le dernier geste. Progressivement, Troyes hausse le rythme et trouve l’ouverture en début de seconde période : Braat repousse d’abord une tentative d’Adeline, mais Ripart suit parfaitement pour conclure. Malgré cette ouverture du score, Rodez refuse d’abdiquer et continue d’exploiter les erreurs troyennes. À l’heure de jeu, une mauvaise relance de Boura permet à Joly d’enrouler une frappe depuis l’extérieur de la surface et de ramener les siens à hauteur.

La fin de match devient plus décousue, rythmée par les changements et les actions rapides des deux côtés. Troyes pousse pour reprendre l’avantage, sans parvenir à contourner une défense ruthénoise courageuse et bien organisée. Rodez, de son côté, se procure une ultime opportunité dans les dernières minutes, laissant planer la menace d’un exploit, mais manque une fois encore d’efficacité dans la zone de vérité. Le leader laisse filer deux points à domicile après avoir manqué de maîtrise en seconde période, tandis que Rodez repart avec un résultat encourageant mais peut regretter de ne pas avoir mieux capitalisé sur ses temps forts.