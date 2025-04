Les jeunes Verts ont décroché une belle 3e place au tournoi de Montaigu, dominant leurs rivaux lyonnais en petite finale, après une aventure marquée par combativité et talent. Invaincus, les joueurs de l'ASSE auront montré un joli visage.

Engagée dans un groupe relevé aux côtés de Lens, Nantes et Nice, l’AS Saint-Étienne a d’abord montré une belle solidité défensive. Après un nul face à Nantes (1-1) et un autre contre Nice (0-0), les jeunes Verts ont obtenu leur qualification pour les demi-finales en s’imposant contre Lens (1-0). Une victoire précieuse, acquise grâce à une défense rigoureuse et une attaque opportuniste, démontrant la montée en puissance du groupe dirigé par Kévin De Jésus.

L’ASSE craque en demi-finale face à Strasbourg

Opposée à Strasbourg en demi-finale, l’ASSE pensait avoir fait le plus dur grâce à un but de Tidiane Vibert. Un avantage maintenu jusqu’aux dernières minutes, avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel. Le scénario cruel se poursuit avec une séance de tirs au but fatale aux Stéphanois. Un coup dur pour un groupe qui méritait mieux au vu de la maîtrise collective affichée tout au long de la rencontre.

Une victoire dans le derby pour accrocher le podium

Malgré la déception de la demi-finale, les Verts retrouvaient l’OL pour la petite finale. Et comme souvent dans les derbys, la motivation était au rendez-vous. Dès la première mi-temps, Bryan Ngindu ouvrait le score pour les Stéphanois. En seconde période, Nathan Kasia scellait la victoire d’un second but. Un succès net (2-0) face aux Gones qui permet à l’ASSE de monter sur le podium, un résultat prometteur pour cette génération ambitieuse. Une pensée pour Tidiane Vibert sorti sur civière, victime d'un choc assez impressionnant avec un défenseur lyonnais. En espérant que le joueur retrouve rapidement la plénitude de ses moyens.

Cette 3e place confirme le travail réalisé au sein de la formation stéphanoise et vient clore de belle manière un tournoi relevé.