L’Olympiakos a formulé une offre de plus de 10 millions d’euros pour Zuriko Davitashvili. Refusée par l’ASSE, qui ne ferme pas complètement la porte.

L’hiver s’agite dans le Forez. Selon les informations de Sacha Tavolieri, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a récemment reçu une offre verbale de l’Olympiakos pour Zuriko Davitashvili, estimée à 10,5 M€ + 3 M€ de bonus. Un montant important… mais jugé insuffisant par la direction stéphanoise.

Davitashvili, cible des grandes écuries

Auteur d’un début de saison remarqué, Zuriko Davitashvili attire les regards bien au-delà des frontières de la Ligue 2. Le club grec n’est pas seul dans ce dossier : Everton, Benfica, Fenerbahçe, mais aussi Lille et Monaco suivraient de près l’international géorgien.

Pour l’heure, seule l’offre de l’Olympiakos semble concrète, mais d'autres offensives pourraient rapidement suivre.

Le joueur n'est pas insensible à ces intérêts. Comme l'été dernier, le géorgien aspire à jouer à un niveau supérieur à la Ligue 2. Un championnat qu'il avait déjà connu avec les Girondins de Bordeaux. Il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'ASSE cette saison (8 réalisations)

L’ASSE reste ferme, mais pas sourde

L’ASSE, qui ambitionne une montée en Ligue 1 cette saison, n’a pas l’intention de brader l’un de ses meilleurs éléments offensifs. Davitashvili est un joueur-clé du système Horneland. Cependant, en interne, le club reste à l’écoute en cas de proposition jugée "irrefusable".

L’international géorgien, actuellement touché physiquement, est toujours sous contrat. Un départ cet hiver n’est pas exclu, mais nécessiterait une offre à la hauteur de son importance stratégique et de son potentiel de valorisation.

Le mercato ne fait que commencer, et le dossier Davitashvili pourrait bien agiter les Verts jusqu’aux dernières heures du mois de janvier. En cas de départ, il serait remplacé par les dirigeants de l'ASSE. Pour l'heure, il n'ya évidemennt rien d'acté. les trois semaines à venir s'annonce agitée pour l'AS Saint-Etienne et Davitashvili.

Source : Sacha Tavolieri