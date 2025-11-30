Les U19 de l'ASSE affrontent l'US Colomiers (7e) afin de passer devant leurs adversaires du jour. Une opération qui serait importante pour ce dernier match à la maison de l'année 2025. Résumé de la rencontre disputée ce jour à 13h30.

Victorieux chez le leader la semaine dernière (2-1), Frédéric Dugand s'était montré satisfait de la production de son équipe en Corse comme l'atteste ses propos sur le site officiel du club : « L’équipe a montré une grosse réaction par rapport à la situation dans laquelle nous sommes. Les joueurs en ont pris conscience et ont montré de bonnes intentions de jeu. Ils ont pressé, ont répondu présent et ces joueurs, de qualité, ont proposé un match abouti. Outre l’aspect comptable, on est satisfait de ce qu’on a produit et de la réaction. J’espère que ça va nous donner un boost de confiance. Je félicite vivement les joueurs. »

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Teillol, Kasia, Mouton, Lengue, Jolivet - Depalle, Tatuszka, Traoré - Konté, Bijot

Sont entrés en jeu : Sonny Vyars (remplace Aboubakar Traoré, 62e), Ismaël Verhoeven (remplace Mamadou Konte, 70e), Loevan Charros (remplace Valentin Depalle, 71e)

Résumé du match

L’ASSE U19 s’est imposée ce week-end à l’Étrat face à Colomiers (3-1) au terme d’une prestation maîtrisée par le groupe de Frédéric Dugand. Les jeunes Verts ont mis du temps à trouver l’ouverture mais ont progressivement pris le dessus.

La première période a longtemps été équilibrée, Colomiers se montrant organisé et difficile à bouger. Il a fallu attendre la 42e minute pour voir l’ASSE débloquer la situation : parfaitement servi dans la surface, Melvin Bijot ouvre le score d’une frappe placée et permet aux Stéphanois de rejoindre les vestiaires avec un avantage logique (1-0).

Au retour des vestiaires, les Verts accélèrent nettement. À la 68e minute, Valentin Depalle double la mise d’une frappe à ras de terre à l’entrée de la surface, imparable pour le gardien columérin. Les jeunes Stéphanois enchaînent immédiatement : deux minutes plus tard, à la 70e, Nathan Kasia Nkondo trompe à son tour le portier adverse pour porter le score à 3-0 et valider une période de forte domination.

Malgré une réduction du score en toute fin de rencontre par Yanis Razouk pour Colomiers (90e), finalement entré en jeu à l’heure de jeu, l’ASSE n’a jamais réellement tremblé et a conservé une avance confortable jusqu’au coup de sifflet final.

Les Verts s’imposent donc 3-1, grâce à des buts de Bijot, Depalle et Kasia, confirmant leur solidité à domicile et une montée en puissance dans ce championnat U19 National.

Score final : ASSE 3–1 Colomiers

Buteurs : Bijot (42'), Depalle (63'), Kasia (66') / Razouk (90')

Pour le dernier match de championnat de 2025, les Verts se déplaceront à l'Olympique de Rovenain, dans la banlieue marseillaise. Ce match se jouera le samedi 6 octobre à 17h30.

Crédit photo : ASSE