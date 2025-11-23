L'ASSE se déplace en Corse pour y affronter le Gazelec d'Ajaccio. Résumé de la rencontre jouée à 10h30 ce dimanche.

Le coach stéphanois Frédéric Dugand s'est exprimé à l'issue du match nul contre Bastia (1-1), sur le site officiel : "Je parlerais de l'ensemble du match, selon moi le sentiment qui prédomine, c'est le manque de caractère de mon équipe, et la suffisance technique qu'on a pu faire sur ce match. Alors oui on a fait du jeu, on a des situations mais nous n'avons pas été efficaces. On a été suffisant dans tout ce que nous avons proposé, dans l'animation du jeu, la justesse technique...

Je reviens sur ce manque de caractère qui est pour moi un facteur du niveau du haut niveau, si on arrive pas à changer cela, c'est compliqué. Il faut prendre conscience et que l'équipe prenne conscience que nous jouons le maintien cette année. Il faudra faire preuve de caractère, pour le moment ce n'est pas le cas et ça me dérange beaucoup."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Colombet - Teillol, Dodote, Kasia, Jolivet - Ait Amer, Depalle, Moulin - Lengue, Konte, Toty.

Résumé du match

Fredéric Dugand profite du report du match de la réserve pour compter sur plusieurs joueurs habitués à jouer en N3 (Moulin, Dodote, Depalle...). En terres corses, les Verts vont rapidement se faire surprendre. En effet, les locaux vont ouvrir le score mais le numéro 9 stéphanois Mamadou Konte va remettre les deux équipes à égalité juste avant la pause. Le second acte est intense et les deux équipes se disputent la victoire. Finalement au bout du bout du temps additionnel, c'est Théo Jolivet qui va permettre à l'ASSE de s'offrir une victoire précieuse chez le leader.

La semaine prochaine, les coéquipiers d'Elfayed Mnemoi recevront l'US Colomiers à l'Etrat pour le premier match de la phase retour. Pour rappel, les stéphanois s'étaient inclinés 3-2 au match aller.