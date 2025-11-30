Semaine riche pour l’ASSE entre qualification en Coupe de France, hommage appuyé à Ecotay Moingt, évolution du travail d’Eirik Horneland et confirmation des progrès du collectif. Les Verts avancent avec ambition et sérénité. Retours sur les 4 informations importantes de la semaine.

La semaine de l’ASSE a été marquée par plusieurs temps forts. D’abord, la large victoire 11-1 face à Ecotay Moingt en Coupe de France a confirmé le sérieux des Verts dans une rencontre à sens unique, où les joueurs d’Horneland ont respecté l’adversaire tout en offrant un véritable festival offensif. Ce match a également été l’occasion d’un moment rare et fédérateur avec l’accueil exceptionnel réservé au club ligérien : conférence de presse conjointe, exposition dédiée au Musée des Verts et ambiance chaleureuse dans un Geoffroy-Guichard conquis, notamment après le coup franc historique inscrit par Vial.

Parallèlement, le staff stéphanois a poursuivi l’adaptation de ses méthodes de préparation, avec un travail vidéo désormais plus poussé pour accompagner l’évolution du groupe. Enfin, après un an sous la direction d’Eirik Horneland, les premiers enseignements confirment que l’ASSE progresse dans le jeu, portée par une animation offensive enthousiasmante mais encore en quête d’un équilibre défensif. Focus sur les quatre infos importantes qui ont jalonné la semaine des Verts !

Superbe soirée à Geoffroy Guichard !

Pas de surprise dans ce tour de Coupe de France, mais un véritable spectacle offert par les Verts.

L’ASSE s’est imposée 11-1 face à une équipe de Régional rapidement dépassée, tout en respectant son adversaire et en proposant un jeu sérieux du début à la fin. Horneland en a profité pour répartir les temps de jeu, tandis que les attaquants ont fait le plein de confiance, à l’image de Ben Old et Irvin Cardona, particulièrement en vue.

Le moment fort de la soirée restera sans doute le magnifique coup franc de Vial, célébré dans une communion extraordinaire entre les joueurs d’Ecotay Moingt. Une scène sublimée par le comportement exemplaire des supporters stéphanois, qui ont largement participé à la beauté du moment.

Une soirée réussie pour l’ASSE… et un immense bravo à l’US Ecotay Moingt pour son parcours exceptionnel !

Accueil 5 étoiles pour l’US Ecotay Moingt

Les joueurs de l’US Ecotay Moingt ont vécu une journée mémorable grâce à l’accueil chaleureux orchestré par l’ASSE.

Dès l’annonce du match, Loïc Perrin s’est déplacé en personne pour confirmer que la rencontre se jouerait dans le cadre prestigieux de Geoffroy-Guichard, un moment fort pour le club amateur.

L’entraîneur et le capitaine de l’USEM ont ensuite participé à une conférence de presse aux côtés du club stéphanois. Tous deux ont exprimé leur fierté et leur enthousiasme à l’idée de vivre un tel événement, symbole d’un parcours déjà historique.

Pour célébrer cette affiche régionale, l’ASSE a instauré un tarif unique de 10 € pour toutes les places, rendant l’événement accessible à tous. Le Musée des Verts a également mis en place une exposition spéciale retraçant les 20 ans de l’US Ecotay Moingt, renforçant encore l’hommage rendu au club ligérien.

Les jeunes joueurs de l’USEM auront même l’honneur de participer au protocole du match, une expérience inoubliable pour la plupart d’entre eux.

L’approche d’Horneland : focus sur les Verts

Recruté pour sa philosophie de jeu bien particulière, l’approche du coach norvégien avait surpris en révélant qu’il n’étudiait presque pas ses adversaires. Une approche atypique dans le football moderne, où l’analyse vidéo est devenue un outil incontournable.

Ces dernières semaines, le staff stéphanois a toutefois fait évoluer ses méthodes afin de mieux répondre aux attentes du groupe. Désormais, les joueurs abordent leurs rencontres avec une connaissance plus approfondie des forces et faiblesses de leurs adversaires.

Un ajustement qui montre la capacité de l’encadrement à s’adapter, et qui pourrait apporter davantage de maîtrise lors des prochaines échéances.

Une progression des Verts sous Horneland ?

Après un an sous les ordres d’Horneland, l’heure d’un premier bilan semble arrivée. Avec désormais un échantillon de matchs suffisamment large, il devient possible de tirer quelques enseignements sur le travail du technicien norvégien.

Cela faisait longtemps que l’ASSE n’avait pas proposé un football aussi enthousiasmant. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les Verts possèdent la meilleure attaque de Ligue 2.

Au-delà des statistiques, le contenu est également séduisant : combinaisons fluides, déplacements cohérents, variété dans les courses… L’animation offensive est clairement l’un des points forts du projet Horneland.

En revanche, le secteur défensif reste plus difficile à évaluer. L’an dernier, la défense stéphanoise avait multiplié les erreurs, au point d’être régulièrement dépassée dans sa propre surface. Était-ce la faute du système ou des joueurs ?

Cette saison apporte un début de réponse : la solidité varie fortement selon les hommes alignés, preuve que l’équilibre défensif n’est pas encore totalement maîtrisé. Il reste donc un chantier important pour Horneland et les dirigeants afin de stabiliser ce secteur.

Malgré des résultats perfectibles, une chose est certaine : le jeu proposé est bien plus agréable pour les supporters. L’ASSE progresse, montre des idées et propose un football attractif, ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps.