Opposés à l’ASPTT Dijon au 1ᵉʳ tour fédéral de la Coupe Gambardella Crédit Agricole, les U18 de l’ASSE ont validé leur qualification après un match accroché (2-0). Dans des conditions hivernales difficiles, les jeunes Verts ont su faire preuve de patience et de solidité pour lancer leur parcours dans la compétition.

L’aventure en Coupe Gambardella débute bien pour les U18 stéphanois. Sur un terrain refroidi par le froid et par le souvenir d’éliminations précoces ces dernières saisons, les joueurs de Frédéric Dugand savaient l’importance de ce premier rendez-vous. Face à une équipe de l’ASPTT Dijon bien en place, les Verts ont d’abord dû s’armer de patience.

La première période a confirmé les craintes. Le match est fermé. Les espaces sont rares. Sonny Yvars tente d’allumer la première mèche (13ᵉ), sans succès. Les situations sont peu nombreuses. Tom Teillol se procure la meilleure occasion avant la pause, bien servi par Yvars, mais le portier dijonnais veille (34ᵉ). À l’image d’un contre mal exploité en fin de premier acte, l’ASSE manque de justesse. À la pause, rien n’est fait.

Coupe Gambardella : l'ASSE fait la différence en fin de match

Dès le retour des vestiaires, le visage des Stéphanois change. Mylan Toty apporte du dynamisme et réclame un penalty dès la 46ᵉ minute. Le signal est clair. Les Verts montent en intensité. Medhy Lutin Zidee manque de peu l’ouverture du score sur son premier ballon (58e). Puis Rayan Aït Amer trouve le poteau sur une frappe tendue (75e). Dijon plie mais ne rompt pas.

Il faut finalement attendre les dernières minutes pour voir la rencontre basculer. Entré en jeu, Matheis Piskor fait la différence sur le côté droit. Le jeune U17 adresse un centre parfait pour Sonny Yvars, qui conclut avec sang-froid (1-0, 80e). Soulagés mais encore sous la menace des contres, les Verts restent concentrés. Dans le temps additionnel, Sonny Yvars provoque un penalty. Rayan Aït Amer se charge de le transformer (2-0, 90ᵉ+4). Qualification validée.

Nathan Kasia, le patron défensif des U18 stéphanois

Au-delà du résultat, une performance individuelle a marqué les observateurs. Nathan Kasia a crevé l’écran. Le défenseur central gaucher, né en 2009, a livré une prestation de très haut niveau. Solide dans les duels. Juste dans ses interventions. Calme dans la relance. Il a même été décisif sur l’ouverture du score grâce à une ressortie de balle propre qui crée le décalage.

Surclassé en U18-U19, le jeune défenseur de l'ASSE confirme son excellente première partie de saison. Il s’impose comme un élément fort de cette génération 2008-2009 engagée en Gambardella. Leadership. Maturité. Sérénité. Nathan Kasia incarne l’ambition de cette équipe : aller le plus loin possible dans la compétition.

En images