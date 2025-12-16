Huit buts et une passe décisive. À premier abord, les interrogations autour de Zuriko Davitashvili n'ont pas lieu d'être. Mais son inconstance n'aide clairement pas l'ASSE dans sa quête de résultats réguliers. Analyse d'un potentiel départ cet été dans le dernier Sainté Night Club.

Encore ce weekend, Zuriko Davitashvili a sauvé les siens d'une défaite face à la lanterne rouge de Ligue 2 (Bastia, 2-2). Mais voilà, ce doublé masque une réalité dérangeante. Le Géorgien donne plutôt l'impression de choisir ses matchs depuis le début de la saison 2025-26.

Si ces derniers temps, l'ancien Bordelais retrouve sa place dans le onze de départ, son irrégularité chronique lui a coûté sa place de titulaire indiscutable. "Même si c’est notre meilleur joueur, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment titulaire dans l'esprit d'Horneland", analyse Pierre, chroniqueur pour le Sainté Night Club.

Un départ de l'ASSE dès cet hiver ?

Conservé contre son gré à l'ASSE, le joueur ne semble pas dans ses baskets. Un départ est même envisagé cet hiver, selon Foot Mercato. Le club turc du Beşiktaş aurait jeté son dévolu sur l'attaquant de 24 ans. Un projet attrayant pour Zuriko Davitashvili, autant que pour les dirigeants de l'ASSE.

"J’ai vraiment l’impression qu'il veut partir, observe Pierre. Clairement. Dans son attitude, même quand il marque, il n'a pas l’air hyper heureux." Le doublé face à Bastia pourrait accélérer les choses, affirme Valentin : "Le fait qu’il soit décisif un match sur deux, ça fait grimper sa valeur. Ça attire l’œil de clubs, forcément. Pour moi, c’est plutôt une bonne chose pour lui s’il veut partir."

Davitashvili : seule éclaircie dans un effectif en berne ?

Mais, comme dans une relation toxique, le coach norvégien reste dépendant de son joueur. En effet, aucun Stéphanois n'est impliqué dans autant de réalisations que Zuriko Davitashvili (neuf, contre huit pour Boakye et sept pour Cardona).

"Un départ serait vraiment catastrophique, affirme Pierre. Et ça enverrait un très mauvais signal. Parce qu’au final, c’est notre meilleur buteur. C’est le mec qui peut te changer un match à lui tout seul. Il peut être totalement transparent pendant 70 minutes et puis, comme il l’a fait à Boulogne, prendre et marquer. Il rapporte des points. Ce serait se séparer d'un joueur qui apporte une vraie plus-value à chaque instant."

"Ce serait se tirer une balle dans le pied, poursuit Valentin. L'ASSE est troisième de Ligue 2, et c’est ton joueur le plus décisif. Ce serait un non-sens total de ne pas faire le forcing pour le garder. Surtout que Stassin, c’est compliqué. Duffus, même si j’apprécie le joueur et qu’il a des qualités, c’est compliqué aussi. Cardona, c’est compliqué en ce moment. Boakye, c’est très irrégulier."

Affaire à suivre.