Avec 30 points en 17 journées, l’ASSE reste dans le coup pour la montée. Mais à ce rythme, les Verts devront accélérer pour viser les 70 points et un retour direct en Ligue 1.

Le passage de la Ligue 2 à 18 clubs a resserré les écarts et haussé les exigences. Pour l’ASSE, reléguée en mai dernier, le cap est clair : atteindre au moins 66 à 70 points pour espérer une montée directe. À mi-parcours, les Verts avancent à un rythme correct… mais insuffisant.

L’ASSE avance… mais pas assez vite

Avec 30 points en 17 matchs, l’ASSE affiche une moyenne de 1,76 point par match. Un bilan comptable qui reste sérieux, mais en deçà du rythme requis pour franchir le cap des 66-70 points. En rythme, cela placerait les Verts à près de 60 points en fin de saison. Il manque donc 6 à 10 points pour sécuriser une montée directe.

La comparaison est parlante : la saison passée, 66 points étaient nécessaires pour terminer dans les deux premiers. Lorient avait fini champion avec 71 unités, suivi du Paris FC avec 69. C’est un cap clair que les Stéphanois doivent viser.

Mais ce que montre aussi le classement 2025-2026, c’est une certaine homogénéité du haut de tableau. À ce jour, aucune équipe ne se détache réellement. Seul Troyes a pris de l'avance sur les Verts. Le Mans, Reims et Red Star suivent de très près. Tout reste ouvert.

Ligue 2 : Une homogénéité qui laisse encore de l’espoir

Si l’ASSE est toujours en embuscade, elle le doit en partie à la densité du championnat. Cette saison, la Ligue 2 est très serrée, et chaque journée peut rebattre les cartes.

Avec quatre points de plus, Saint-Étienne serait aujourd’hui dans les temps de passage. Et c’est précisément ce qui rend frustrants les matchs comme celui face à Bastia (2-2) ou Grenoble (1-1). Deux points perdus face à des adversaires largement à la portée des Verts. Deux occasions manquées de prendre le large. Sans proposer un jeu satisfaisant, l'ASSE pourrait être dans les temps, mais ce n'est pas le cas. Attention.

En 2024-2025, la référence était d’environ 1,94 point par match pour être promu. Les Verts sont aujourd’hui en dessous de cette barre, mais le calendrier offre encore 17 opportunités de recoller.

À condition d’être plus rigoureux. Et plus tueur. Car chaque contre-performance se paie cash dans ce nouveau format à 18 clubs. Le classement actuel le montre : entre l'ASSE (30pts) et le 6e (27 pts), seulement cinq unités d’écart.

Source : Peuple-Vert.fr / LFP