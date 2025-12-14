L'ASSE affrontait l'ASPTT Dijon pour le compte du 1er tour fédéral de Gambardella. Cette équipe bourguignonne évolue également en U19 national. Peu inspirés depuis le sacre en 2019 sous la houlette de Razik Nedder, les Verts veulent lancer cette édition 2025-2026 avec brio. Voici le résumé de la rencontre.

C'est une nouvelle compétition que cette génération 2008 va entamer. En effet, la Gambardella se joue avec les U18 et non avec l'habituelle équipe U19 du club qui se compose en partie de joueurs nés en 2007. Pour cela, c'est donc un nouveau groupe de U17-U18 qui a pris part à cette rencontre pour tenter de se qualifier pour le prochain tour. Le tour suivant se jouera le week-end du 10-11 janvier 2026.

La compo de l'ASSE

XI de départ :

🏆🇫🇷 C’est parti pour la #GénérationVerte en Coupe Gambardella ! Coup d’envoi du 1er tour fédéral face à l’ASPTT Dijon donné à l’instant ! 🔛 Le XI : Colombet - Teillol, Mouton, Kasia, Jolivet, Lengué - Gary, Ait Amer - Yvars, Bijot, Toty. 💚 pic.twitter.com/qnkDP6LzVF — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 14, 2025

Sont entrés en jeu :

Aini, Lutin Zidee (60'),

Résumé du match

La première mi-temps est très serrée entre les deux équipes. C'est un match plaisant qui se dispute à l'Etrat. Cependant, très peu d'occasions sont à signaler. A la mi-temps, le score entre les deux formations est de 0-0. Tout reste à faire durant le second acte de la partie.

La seconde mi-temps repart sur un rythme équivalent. L'ASSE a la maitrise du ballon, mais ne parvient pas à faire la différence. A l'heure de jeu, Aini et Lutin Zidee font leur entrée en jeu. C'est à la 78ème minute que les Verts vont faire sauter le verrou dijonnais. Après une superbe action collective, Matheis Piskor sert Sonny Yvars. Le jeune Stéphanois permet à son équipe de prendre les devants.

Dans les tout derniers instants, le gardien adverse s'interpose, mais commet une faute. Sur un penalty obtenu par le jeune Sonny Yvars, Rayan Aït Amer, inscrit un second but. Victoire, 2-0.

L'ASSE est donc qualifiée pour le tour suivant de la compétition. Rendez-vous, le week-end du 10 et 11 janvier.

Crédit photo : asse.fr