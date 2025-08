Après une entrée en matière réussie contre Caen, l’ASSE affrontait le PSG avec l’objectif de valider son billet pour les demi-finales dans ce tournoi de Ploufragan. Les Verts, menés d’entrée, ont rapidement réagi. Un live suivi grâce à @PourTolerance.

Les Stéphanois n’ont pas eu le temps de poser leur jeu que le PSG ouvrait déjà le score. Un coup de froid dès la première minute, qui aurait pu doucher les espoirs foréziens. Mais cette jeune équipe a du caractère. Quelques minutes plus tard, le Sud-Africain Selwyn Stevens répondait d’un extérieur du pied magistral. Un bijou technique qui ramenait les deux équipes à égalité (1-1). Le match était lancé sur un rythme effréné.

Ce retour rapide au score illustrait la confiance qui anime cette génération. Emmenée par un Makhloufi très en vue depuis le début du tournoi, l’ASSE affichait de belles intentions malgré l’impact physique des Parisiens.

Selwyn Stevens, symbole d’une génération ambitieuse

Selwyn Stevens, déjà remarqué pour sa passe décisive face à Caen, a encore brillé. Son but splendide a non seulement remis les siens dans la partie, mais il a aussi confirmé sa bonne forme. Son sens du placement, sa vista et sa technique laissent entrevoir un potentiel intéressant.

Derrière lui, la paire Mouton – Fall a su contenir les montées parisiennes, bien secondée par la charnière Dodote – Kane. Le gardien Touré a été surpris sur l’ouverture du score avec une relance au pied hasardeuse qui a profité au parisien.

En seconde période, Depalle, Hornech, Ben tiba, Ait-amer, Aiki entrent pour faire tourner le match en la faveur des Verts. Malheureusement, les deux équipes vont se départager à la séance des tirs au but. À ce jeu, ce sont les parisiens qui l'emportent.

La suite des phases de poule demain

Grâce à leur victoire initiale contre Caen (2-0, buts de Makhloufi et Moulin), un succès demain face aux Allemands permettrait non seulement de valider la qualification, mais aussi de terminer en tête du groupe.

Le rendez-vous est donc pris demain à 10h pour un choc décisif. Si la défense conserve sa solidité et que les individualités offensives continuent à s’exprimer, tout est possible pour cette équipe ambitieuse.