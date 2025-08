En 2024-2025, les équipes techniques de beIN ont été prises à partie dans plusieurs stades. Des supporters, mécontents de certaines programmations, s’en sont pris aux techniciens. D’autres ont affiché des banderoles hostiles au Qatar. beIN n’a pas oublié. Dans un courrier consulté par L’Équipe, Laurent de Camas, directeur général de la chaîne, menace : « Si cela recommence, cela remettra en cause notre partenariat. »

Le message est clair. Le diffuseur qatari attend des garanties concrètes. Il réclame à la LFP un dispositif de sécurité renforcé, club par club. beIN estime avoir investi lourdement et exige de travailler dans des conditions sûres et respectueuses. Pour la chaîne, il en va de sa crédibilité et de sa réputation.

Un contrat à 40 M€ menacé

Le contrat entre la LFP et beIN vaut 40 millions d’euros par an. C’est un pilier du modèle économique des clubs de Ligue 2. Si la chaîne se retire, c’est tout l’équilibre du championnat qui pourrait s’effondrer. L’hypothèse inquiète. Arnaud Rouger, directeur général de la LFP, a réagi. Il affirme que tout a été mis en œuvre pour éviter les débordements. Il promet que les clubs sont mobilisés. Mais beIN reste méfiant. Un simple engagement ne suffit pas. Il faut des actes.

La Ligue 2 dans une position fragile

Ce bras de fer s’inscrit dans un climat tendu entre la LFP et ses diffuseurs. Après le fiasco Mediapro, et les critiques autour de la nouvelle chaîne Ligue 1+, la relation avec beIN s’est dégradée. Aujourd’hui, c’est la Ligue 2 qui risque d’en payer le prix. Les tensions autour des supporters sont un symptôme plus large. Horaires de matches mal adaptés, fermetures de tribunes, limitations de déplacement : les fans sont à bout. Certains prennent les caméras de beIN pour cible. Mais la sanction pourrait toucher tout le football français.

Un enjeu crucial dès la 1re journée

Le championnat reprend le 9 août. Ce jour-là, les premières équipes techniques de beIN seront de retour dans les stades. Si de nouveaux incidents surviennent, le signal serait catastrophique. Le diffuseur pourrait frapper fort. Un retrait pur et simple n’est pas à exclure. La Ligue doit donc agir vite. Protéger les diffuseurs, c’est protéger les droits TV, donc les clubs. Il en va de l’image, des finances et de l’attractivité du championnat. beIN Sports ne bluffe pas. Le diffuseur a les moyens de se retirer. Il l’a prouvé dans d’autres compétitions. Aujourd’hui, il attend des garanties concrètes, pas des promesses. La LFP n’a plus le droit à l’erreur.