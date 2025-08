Avant de disputer le prestigieux Tournoi Européen U21 à Ploufragan, Sylvain Gibert, entraîneur de l’équipe réserve de l’ASSE, dresse le bilan du premier mois de préparation estivale et évoque avec lucidité les enjeux de la saison à venir en National 3.

Après un mois de travail estival, Sylvain Gibert affiche un visage serein, confiant dans la montée en puissance de son groupe. "On monte progressivement en puissance", lance-t-il. L’entraîneur stéphanois insiste sur le renouvellement du groupe cette saison : "On a commencé la préparation avec un groupe hyper jeune et plus élargi que sur les saisons précédentes. Puis, de semaine en semaine, on a affiné le groupe."

Une montée en régime progressive pour l'ASSE

Signe d’une volonté de cohérence dans la formation des jeunes, le technicien souligne également l’étroite collaboration avec le staff professionnel : "On travaille beaucoup en relation avec ce qui est mis en place par le staff pro. Ça demande un temps d’adaptation mais, après un mois, il y a de quoi être satisfait."

Satisfait, oui, mais pas dans l’autosatisfaction : "Dans la compréhension et dans l’application, les joueurs répondent de mieux en mieux à ce qu’on leur demande."

Des premiers tests convaincants

Les premiers matchs amicaux ont donné des enseignements positifs. Gibert revient sur les étapes de cette préparation. "La première rencontre (2-2), face à Blois (N2), nous a servis à donner du temps de jeu à tous les joueurs mobilisés depuis la reprise", explique-t-il.

Mais c’est lors des rencontres suivantes que le staff a constaté des progrès notables. "Contre Auxerre, on a livré une bonne copie, avec plus d’intensité, plus de ballons récupérés. Je trouve assez logique qu’on se soit imposés (1-4), même si ce n’était que le premier match pour cet adversaire."

Autre victoire marquante, celle contre Andrézieux, équipe rodée de N2. "Ce n’est pas anodin qu’on ait gagné (1-2), une équipe de N2 qui jouait déjà son troisième match de préparation. Ça montre qu’on maîtrise de mieux en mieux le plan de jeu, qu’on a plus de contrôle et de situations à la récupération du ballon."

Des résultats encourageants, mais Gibert temporise : "Il ne faut pas s’emballer. Il reste encore beaucoup de travail, mais j’apprécie l’état d’esprit du groupe, sa volonté d’appliquer les consignes."

Ploufragan, test grandeur nature pour la réserve des Verts

Ce jeudi, la réserve stéphanoise a pris la direction de la Bretagne pour participer au prestigieux Tournoi Européen U21 de Ploufragan. Un rendez-vous attendu. "Ce tournoi permet de se confronter à ce qui se fait de mieux, que ce soit à d’autres centres de formation ou à des clubs étrangers comme Hambourg qui est dans notre poule", se réjouit l’entraîneur.

Au menu : trois matches en deux jours, un véritable marathon pour le groupe. "Même avec un groupe de 18 joueurs, certains vont enchaîner les matches, ça va nous aider à les remplir physiquement", explique Gibert. Et d’ajouter : "On va continuer à mettre en application notre plan de jeu, à monter en puissance."

Pour le coach, cette compétition est aussi une occasion d’évaluer ses jeunes pousses face à des adversaires d’envergure : "On a hâte de voir comment on se situe face à des centres de formation réputés, face à des groupes comme celui du PSG ou des clubs étrangers qui peuvent avoir une approche différente."

ASSE : Un nouveau défi en National 3

Enfin, Sylvain Gibert s’est exprimé sur le futur championnat en National 3. L’ASSE réserve évoluera dans une poule géographique inédite. Une nouveauté qu’il accueille positivement : "On ne s’attendait pas forcément à intégrer une poule géographique différente mais, personnellement, je trouve que c’est une bonne chose."

Finie la monotonie des confrontations récurrentes : "Ça faisait quatre ou cinq saisons qu’on jouait très souvent les mêmes adversaires, qu’on se retrouvait dans une poule très relevée avec des contextes pas forcément évidents."

Désormais, place à la diversité : "Même si on va voyager un peu plus cette saison, on va affronter d’autres équipes, d’autres styles de jeu, ça sera intéressant."

Source : AS Saint-Étienne