L’ASSE a prêté plusieurs jeunes joueurs la saison dernière. Si aucun d’entre eux n’a finalement réellement eu sa chance avec le groupe Ligue 2, ces expériences à l’étage inférieur auront au moins permis au club de se positionner concrètement sur les situations personnelles des éléments concernés. Cet été, un seul joueur est parti en prêt pour le moment. Il s’agit de l’attaquant formé dans le Forez, Enzo Mayilla.

Il y a quelques semaines, l’ASSE avait communiqué sur son buteur né en 2006 : "Stéphanois depuis 2021 et professionnel depuis l’hiver 2024, Enzo Mayilla (19 ans) évoluera cette saison avec l'Aubagne FC, pensionnaire de National. Avant de rejoindre les Bouches-du-Rhône et le sixième du dernier championnat de N1, le jeune attaquant issu de la Génération Verte a prolongé son bail avec les Verts jusqu'en 2028. Le club souhaite à Enzo Mayilla ainsi qu'à l'Aubagne FC une excellente saison !"

Première apparition en National 1

Alors qu'il s'entraîne avec le SC Aubagne AB (nouvelle entente entre Aubagne et Air Bel, ndlr) depuis plusieurs semaines, Enzo Mayilla était retourné temporairement au Centre sportif Robert-Herbin. Après une alerte au genou lors d'un match amical, l'attaquant avait passé quelques jours à Saint-Etienne afin de s'assurer que tout allait rapidement rentrer dans l'ordre. Ce pépin physique l'avait empêché de prendre part à la première journée du championnat de N1, vendredi dernier.

Enzo Mayilla était toutefois de retour aujourd'hui, et a donc effectué sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Entré en jeu à environ 20 minutes de la fin, le natif d'Ivry-sur-Seine a réalisé une première intéressante. Alors que les siens menaient au score, il s'est montré appliqué défensivement et actif au pressing, comme à son habitude. Si son activité avec ballon s'est résumée à quelques déviations, il a su jouer le coup intelligemment dans le temps additionnel. Alors qu'il était en position de hors-jeu, Mayilla a attendu son coéquipier Hamek sans toucher le ballon. De quoi permettre à Aubagne d'inscrire un troisième but. Le SCAAB s'impose donc 3-1 contre Villefranche et pointe à la 8ème place au classement.