L’ASSE retrouve son Chaudron, ce samedi soir, face à Rodez, pour le compte de la 2ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horneland peut compter sur certains retours ainsi que sur de nouveaux renforts dans son effectif. Voici la compo probable des Verts pour défier le RAF ce samedi à 20h.

La liste d’absents se vide peu à peu à Saint-Etienne. Eirik Horneland doit composer avec quelques retours en plus de nouvelles arrivées. Lucas Stassin est présent après une préparation adaptée suite à une opération cet été. Strahijna Stoijkovic, recruté en fin de semaine dernière, était également disponible. Le serbe ne figure pourtant pas dans le groupe d’Eirik Horneland tout comme Lassana Traoré. L’ASSE souhaite prendre son temps avec ses jeunes latéraux recrutés cet été, C’est aussi le cas pour Joshua Duffus qui a enfin pu s’engager à l’ASSE, ce mercredi, environ 1 mois après son arrivée dans la Loire.

Mahmoud Jaber, absent à Laval, va par ailleurs pouvoir faire ses premiers pas officiels avec le maillot stéphanois. Djylian N’Guessan et Benjamin Bouchouari sont toujours absents. C’est aussi le cas de Maxime Bernauer blessé depuis le 2 août dernier. L’ancien du Dynamo Zagreb devrait reprendre collectivement la semaine prochaine. Eirik Horneland l’espère pour la réception de Grenoble, à la fin du mois.

Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont toujours hors du groupe et l’ASSE espère les voir partir. Pierre Ekwah a été officiellement transféré à Saint-Etienne ce jeudi, mais n’a toujours pas montré le bout de son nez au Centre Sportif Robert Herbin.

Un changement attendu en défense

Pour garder les buts stéphanois, il faudra compter comme d’habitude sur Gautier Larsonneur. Le capitaine de l’ASSE a encaissé 3 buts la semaine passée, pas vraiment aidé par certaines largesses d’une défense en manque de repères. Il espère obtenir son 1er clean sheet de la saison dans un Chaudron bouillonnant.

En défense, Eirik Horneland peut s’appuyer sur ses recrues. Joao Ferreira devrait pouvoir débuter en lieu et place de Dennis Appiah sur le côté droit. Le Portugais était trop court pour démarrer la semaine passée.Toujours privé de Maxime Bernauer, Eirik Horneland devrait reconduire Mickaël Nadé aux côtés de Chico Lamba. L’ancien joueur de QRM n’était pas au top la semaine passée à Laval. Le coach norvégien a affirmé qu’il avait vu beaucoup de mieux cette semaine, le concernant. À gauche, Ebenezer Annan devrait à nouveau être titularisé.

Un retour au milieu pour l’ASSE

Luan Gadegbeku, professionnel depuis cet été, avait débuté la semaine passée à Laval en l’absence de Mahmoud Jaber. Auteur d’une bonne prestation, le joueur formé au club devrait laisser sa place à l’ancien du Maccabi Haïfa, de retour dans le groupe, au poste de numéro 6.

Florian Tardieu et Aïmen Moueffek devraient à nouveau être associés au milieu devant Mahmoud Jaber. Le natif de Vienne a réalisé une très bonne performance à Laval. Le milieu formé au club a prouvé qu’il pouvait être l’un des joueurs les plus précieux de l’effectif d’Eirik Horneland lorsque son corps le laissait tranquille.

Beaucoup de solutions pour un seul trio offensif

Lors de la première journée, Eirik Horneland ne pouvait compter sur aucun de ses 3 numéros 9 aujourd’hui présents dans l’effectif de l’ASSE. Il a donc choisi de titulariser Augustine Boakye en pointe de l’attaque. Un choix qui s’est révélé payant puisque le ghanéen s’est offert 1 but et une passe décisive. L’ancien joueur de Wolfsberger devrait retrouver l’aile droite ce samedi face à Rodez À gauche, Ben Old devrait quant à lui céder sa place à Zuriko Davitashvili. Malgré ses envies d’ailleurs, le géorgien devrait débuter ce samedi soir dans le Chaudron.

Samedi dernier, le coach de l’ASSE ne pouvait compter ni sur Lucas Stassin (reprise), ni sur Joshua Duffus (en attente de son passeport jamaïcain pour signer son contrat), ni sur Djylian Nguessan (blessé). Ce soir, les 2 premiers cités figurent dans le groupe. Eirik Horneland devrait lancer l’aventure stéphanoise de Joshua Duffus en pointe de l’attaque des Verts.