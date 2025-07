L’ASSE officialise le prêt d’Enzo Mayilla à Aubagne FC pour une saison. En parallèle, le jeune attaquant a prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en 2028. Un double signal fort.

Annoncé en exclusivité par Peuple-Vert.fr il y a quinze jours, c’est désormais officiel : Enzo Mayilla portera les couleurs de l’Aubagne FC cette saison. Le club stéphanois a confirmé ce vendredi le prêt de son jeune attaquant pour l’exercice 2025-2026. Un mouvement stratégique, pensé pour favoriser son développement, qui s’accompagne d’une prolongation de contrat jusqu’en 2028 avec l’AS Saint-Étienne. Un signe fort de confiance.

Une prolongation jusqu’en 2028, preuve de la confiance du club

Formé à l’ASSE depuis 2021 et professionnel depuis janvier 2024, Enzo Mayilla (19 ans) est l’un des profils offensifs les plus prometteurs de sa génération. Révélation en National 3 avec la réserve stéphanoise, il avait attiré l’attention grâce à sa régularité et son sens du but. En le prolongeant avant son départ en prêt, les dirigeants stéphanois affirment leur volonté de l’inscrire dans le projet à long terme.

Ce nouveau contrat, courant désormais jusqu’en 2028, offre à Mayilla la sérénité nécessaire pour franchir un cap dans un environnement compétitif. Il rejoint un club ambitieux, sixième du dernier championnat de National 1, dans un cadre idéal pour acquérir de l’expérience.

Aubagne, un choix cohérent pour franchir un palier

Avec Aubagne FC, Mayilla va découvrir un championnat réputé pour son exigence physique et tactique. Un terrain d’apprentissage idéal avant, potentiellement, un retour dans la rotation professionnelle de l’ASSE dès l’été prochain. Déjà apparu en match amical face à Rodez, il s’est illustré en marquant un but dès ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

S’il a dû sortir sur blessure après 35 minutes de jeu, les nouvelles sont rassurantes. Rien d’inquiétant à signaler, et le joueur devrait rapidement reprendre l'entraînement avec son nouveau groupe.

Un projet à moyen terme pour Mayilla et l’ASSE

Ce prêt, loin d’être un simple exil, s’inscrit dans une logique de progression structurée. À 19 ans, Enzo Mayilla aura l’occasion de s’aguerrir au sein d’un effectif compétitif, tout en restant dans les plans à long terme du club forézien. Son profil, mélange de vitesse, d’instinct et d’impact, pourrait parfaitement convenir aux besoins offensifs stéphanois à l'avenir .

Source : ASSE.fr