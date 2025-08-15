La saison 2025-2026 de Ligue 2 a officiellement débuté le week-end dernier. Ce début de saison a posé les bases d’un championnat dans lequel rien ne sera simple. Entre tensions, confirmations et surprises attendues, la seconde journée a débuté ce vendredi soir avec le multiplex.

Les favoris ont (déjà) été scrutés de près

Reims, Montpellier, Saint-Étienne. Trois noms qui font figure de poids lourds dans ce championnat 2025-2026. Trois ambitions claires : remonter. Et trois premiers tests, plus ou moins réussis.

Du côté de la Paillade, Montpellier a lancé sa nouvelle ère avec Zoumana Camara sur le banc. La réception du Red Star. Pour son retour en Ligue 2, la Paillade a dû se contenter du point du nul (1-1). Surpris dès le premier quart d'heure (Durand, 11', 0-1), les Montpelliérains n'ont réagit que trente minutes plus tard (Omeragic, 38', 1-1). Le MHSC est toujours en quête de sa première victoire en championnat depuis janvier dernier (Toulouse, 1-2).

Quant à l’AS Saint-Étienne, c’était l’heure du verdict à Laval, dans un match loin d’être anodin. Les Verts, renforcés, mais toujours en chantier, savaient qu’ils n’auraient pas droit à l’erreur face à une équipe toujours solide à domicile. Mais les joueurs d'Eirik Horneland ont pêché dans la solidité face aux Tangos. Rapidement pris à défaut par Tchokounté (16', 1-0), les Verts se sont sans cesse sabotés. Malgré l'égalisation de Cardona (27', 1-1) et la réalisation du Boakye (35', 1-2), l'ASSE a concédé un penalty avant le retour aux vestiaires (Tchokounté, 41', 2-2). Et si Ben Old a ravivé la flamme quelques minutes plus tard (51', 2-3), un but gag de Pellenard a privé les Verts des trois points (90+6, 3-3). Frustrant, mais encourageant au vu des qualités offensives affichées par les Stéphanois.

Les Rémois, attendus au tournant après leur descente, ont affronté Amiens lundi soir à la Licorne. Un match particulier dans une ambiance pesante, marquée par la mise en sommeil de plusieurs groupes de supporters dans les deux camps. La rencontre est venue refermer cette première journée de Ligue 2. Mais les Champenois ont bien cru un instant s'emparer des trois points. Amiens a inscrit le but du 2-2 au bout du temps additionnel .

Des outsiders déjà à l’affût en Ligue 2

Guingamp, souvent placé jamais gagnant, a lancé sa saison à domicile contre Le Mans. Une occasion de tester la solidité d’un projet breton stabilisé et ambitieux. Et la saison des Bretons commence fort. Six buts, mais pas de quoi départager les deux formations pour autant. Après une première mi-temps manquée (Le Mans mène 0-2), l'EAG a fait preuve de caractère en seconde période. Revigoré après la pause, Guingamp a renversé la tendance à la 90'+10e. Mais Harhouz, tout juste entré, a égalisé juste après (90'+13, 3-3). Un match d’ouverture de Ligue 2 riche en rebondissements.

Les autres résultats : Dunkerque, après un été mouvementé, recevait Clermont dans un duel de reconquête. Le match s’est soldé sur le score de 2-2

Troyes, en reconstruction, accueillait Grenoble, dans un match charnière pour jauger la progression des deux formations. A 10 contre 11, l'ESTAC est parvenu à reprendre le dessus sur le GF38 en toute fin de match et s’est imposé 2–1.

Rodez, adversaire de l’ASSE ce week-end, a été tenu en échec 0-0 par Nancy. Les Pallois de Noah Raveyre et Anthony Briançon ont démarré en trombe la saison 2025-2026. Le Pau FC est venu à bout d’Annecy sur le score de 2-0 et avait pris la tête du championnat à l’issue de la première journée. Les béarnais vont-ils réussir à la conserver ?

En raison des incertitudes financières qui pesaient encore sur l’ACA en début de semaine dernière. La rencontre de Bastia qui devait se rendre à Ajaccio a été reportée au 16 septembre. L’ancien club de Romain Hamouma est aujourd'hui relégué. Boulogne repêché, va démarrer sa saison ce week-end.

Résume multiplex

Ligue 2 - Journée 2

Vendredi 15 août 2025

20h00 :

Bastia – Pau : 1-1 (Sebas - Arconte)

Clermont – ESTAC : 0-0

Nancy – Boulogne : 1-0 (Fdaouch)

Red Star – Amiens : 1-3 (Durand - Averlant x2, Ikia Dimi)

Grenoble – Laval : 1-1 (Elphege - Titouan)

Samedi 16 août 2025

14h :

Reims - Guingamp

Annecy – Dunkerque :

20h00 : ASSE – Rodez :

Lundi 11 août 2025

20h45 : Le Mans - Montpellier