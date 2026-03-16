Toutes les équipes stéphanoises masculines étaient sur le pont ce week-end. Tour d'horizon des résultats de la formation de l'ASSE de ce week-end qui avait tous besoin de prendre des points pour souffler.
ASSE 2-2 Dijon
Buts : Duffus (27e), Cissé (64e) pour l’ASSE; 47e et 73e pour Dijon.
ASSE : Delacroix - Stojkovic, Lamba (puis Dodote, 70e), J. Mouton, Annan - Gadegbeku (puis Achour, 73e), Eymard, Moueffek (puis Sissoko, 62e) - Cissé, Duffus (puis Moulin, 62e), Lutin Zidee. Entraîneur : Sylvain Gibert.
"La déception prend le dessus, car on se doit de gagner un tel match, à domicile et avec l’équipe alignée. Ce n’est pas normal de ne pas l’emporter, même si le résultat est juste parce qu'on ne méritait pas plus. Au niveau comptable, c’est toujours un point de plus, mais dans le contenu, c’est clairement insuffisant." a conclu Sylvain Gibert à la fin de la rencontre.
|Position
|Équipe
|Points
|Matchs joués
|1
|Hauts Lyonnais
|41
|19
|2
|Mâcon 71
|40
|19
|3
|AJ Auxerre 2
|32
|19
|4
|US Orléans Loiret 2
|32
|19
|5
|SO Romorantin
|26
|19
|6
|Dijon FCO 2
|25
|19
|7
|Vierzon FC
|25
|18
|8
|U.S. Feurs
|25
|19
|9
|AS Saint-Étienne 2
|22
|19
|10
|Saran FC
|20
|19
|11
|FC Chamalières
|20
|19
|12
|Cosne UCS Football
|17
|19
|13
|M Y F 03 Auvergne
|17
|19
|14
|Jura Sud Foot
|17
|18
Saint-Etienne 3-2 Air Bel
Buts : Baallal (60e), Toty (63e), Rised (sp, 80e) pour l’ASSE; 58e et 70e pour Air Bel.
ASSE : Houngbo Civier - Teillol, Mouton N., Mnemoi E., Lengue - Traoré, Rised, Baallal (puis Jolivet, 85e) - Vibert (puis Aini, 60e), Bijot (puis Yvars, 60e), Toty.
"On retient, dans la position dans laquelle on est, la victoire. C’est le point positif de la journée, on casse cette série difficile. Mine de rien, les joueurs, malgré les coups pris sur la tête, ont été conquérants pour aller chercher cette victoire qu’ils méritaient. J’ai apprécié l’état d’esprit de mes joueurs qui ont pris conscience de la situation. C’est bien de gagner ce match, c’est important !" a positivé Frédéric Dugand à l'issue de la rencontre.
|Position
|Équipe
|Points
|Matchs joués
|1
|AS Monaco U21
|41
|19
|2
|Olympique Marseille U21
|38
|19
|3
|Cavigal Nice SF U21
|33
|19
|4
|Montpellier HSC U21
|30
|19
|5
|Balma SC U21
|27
|19
|6
|Gazélec FC Ajaccio U21
|25
|20
|7
|AS Saint-Étienne U21
|24
|19
|8
|OGC Nice U21
|22
|18
|9
|SC Bastia U21
|22
|19
|10
|Toulouse FC U21
|21
|19
|11
|Olympique Rovenain U21
|19
|19
|12
|US Colomiers U21
|18
|17
|13
|SC Aubagne Air Bel U21
|17
|20
Grenoble 2-0 ASSE
ASSE : R. Fuleki - Lengi, Mnemoi, Assoumani, Ngindu (puis Kissoum, 76e), Marliac (puis Akil, 68e) - Mendy (puis Piskor, 76e), Gary, Thouilleux - S. Fuleki (puis Mansouri, 68e), Freychet. Entraîneur : David Le Moal.
"Notre première mi-temps a été intéressante dans la possession du ballon, mais on a eu de gros manques dans le rythme et les courses. Les deux équipes se sont longtemps regardées, même si Grenoble nous a embêtés sur des phases de contres. Malgré un gros travail de prévention, dans les transitions défensives, l’accompagnement n’a pas été bien fait. On prend un but sur un corner direct, un autre sur une mauvaise relance plein axe. C’est une grosse déception par rapport à la concentration et aux efforts demandés. Je suis très déçu qu’on ne parvienne pas à enchaîner. Dans l’investissement, c’était aujourd’hui un match sans et le résultat reflète cela."
|Rang
|Équipe
|Points
|Matchs
|1
|Clermont Foot 63
|43
|19
|2
|Cavigal Nice SF
|36
|18
|3
|AS Monaco FC
|35
|19
|4
|OGC Nice
|34
|19
|5
|Gazelec FC Ajaccio
|34
|20
|6
|AS Saint Priest
|33
|20
|7
|SC Aubagne Air Bel
|32
|20
|8
|Olympique Valence
|30
|19
|9
|AS Saint Etienne
|21
|19
|10
|Nîmes Olympique
|18
|18
|11
|Grenoble Foot 38
|16
|20
|12
|Lyon La Duchère
|14
|19
|13
|JS Ajaccio
|3
|20