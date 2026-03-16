Toutes les équipes stéphanoises masculines étaient sur le pont ce week-end. Tour d'horizon des résultats de la formation de l'ASSE de ce week-end qui avait tous besoin de prendre des points pour souffler.

ASSE 2-2 Dijon

Buts : Duffus (27e), Cissé (64e) pour l’ASSE; 47e et 73e pour Dijon.

ASSE : Delacroix - Stojkovic, Lamba (puis Dodote, 70e), J. Mouton, Annan - Gadegbeku (puis Achour, 73e), Eymard, Moueffek (puis Sissoko, 62e) - Cissé, Duffus (puis Moulin, 62e), Lutin Zidee. Entraîneur : Sylvain Gibert.

"La déception prend le dessus, car on se doit de gagner un tel match, à domicile et avec l’équipe alignée. Ce n’est pas normal de ne pas l’emporter, même si le résultat est juste parce qu'on ne méritait pas plus. Au niveau comptable, c’est toujours un point de plus, mais dans le contenu, c’est clairement insuffisant." a conclu Sylvain Gibert à la fin de la rencontre.

Position Équipe Points Matchs joués 1 Hauts Lyonnais 41 19 2 Mâcon 71 40 19 3 AJ Auxerre 2 32 19 4 US Orléans Loiret 2 32 19 5 SO Romorantin 26 19 6 Dijon FCO 2 25 19 7 Vierzon FC 25 18 8 U.S. Feurs 25 19 9 AS Saint-Étienne 2 22 19 10 Saran FC 20 19 11 FC Chamalières 20 19 12 Cosne UCS Football 17 19 13 M Y F 03 Auvergne 17 19 14 Jura Sud Foot 17 18

Saint-Etienne 3-2 Air Bel

Buts : Baallal (60e), Toty (63e), Rised (sp, 80e) pour l’ASSE; 58e et 70e pour Air Bel.

ASSE : Houngbo Civier - Teillol, Mouton N., Mnemoi E., Lengue - Traoré, Rised, Baallal (puis Jolivet, 85e) - Vibert (puis Aini, 60e), Bijot (puis Yvars, 60e), Toty.

"On retient, dans la position dans laquelle on est, la victoire. C’est le point positif de la journée, on casse cette série difficile. Mine de rien, les joueurs, malgré les coups pris sur la tête, ont été conquérants pour aller chercher cette victoire qu’ils méritaient. J’ai apprécié l’état d’esprit de mes joueurs qui ont pris conscience de la situation. C’est bien de gagner ce match, c’est important !" a positivé Frédéric Dugand à l'issue de la rencontre.

Position Équipe Points Matchs joués 1 AS Monaco U21 41 19 2 Olympique Marseille U21 38 19 3 Cavigal Nice SF U21 33 19 4 Montpellier HSC U21 30 19 5 Balma SC U21 27 19 6 Gazélec FC Ajaccio U21 25 20 7 AS Saint-Étienne U21 24 19 8 OGC Nice U21 22 18 9 SC Bastia U21 22 19 10 Toulouse FC U21 21 19 11 Olympique Rovenain U21 19 19 12 US Colomiers U21 18 17 13 SC Aubagne Air Bel U21 17 20

Grenoble 2-0 ASSE

ASSE : R. Fuleki - Lengi, Mnemoi, Assoumani, Ngindu (puis Kissoum, 76e), Marliac (puis Akil, 68e) - Mendy (puis Piskor, 76e), Gary, Thouilleux - S. Fuleki (puis Mansouri, 68e), Freychet. Entraîneur : David Le Moal.

"Notre première mi-temps a été intéressante dans la possession du ballon, mais on a eu de gros manques dans le rythme et les courses. Les deux équipes se sont longtemps regardées, même si Grenoble nous a embêtés sur des phases de contres. Malgré un gros travail de prévention, dans les transitions défensives, l’accompagnement n’a pas été bien fait. On prend un but sur un corner direct, un autre sur une mauvaise relance plein axe. C’est une grosse déception par rapport à la concentration et aux efforts demandés. Je suis très déçu qu’on ne parvienne pas à enchaîner. Dans l’investissement, c’était aujourd’hui un match sans et le résultat reflète cela."