Le déplacement de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse de Grenoble n’était pas un match comme les autres pour Brice Maubleu. Propulsé titulaire après la blessure de Gautier Larsonneur, le gardien stéphanois a livré une prestation solide et déterminante dans un contexte particulier. Longtemps portier emblématique du GF38, il retrouvait en effet son ancien club dans un Stade des Alpes qu’il connaît parfaitement.

Face à une équipe grenobloise déterminée à mettre fin à sa mauvaise série (9 points pris sur 30 possibles avant la rencontre face à l'ASSE), le gardien des Verts a su répondre présent pour permettre à l’ASSE de repartir avec un point précieux (0-0).

Une rencontre compliquée pour les Verts

Malgré une possession largement favorable (58 %), les Stéphanois ont éprouvé des difficultés à se montrer réellement dangereux. Avec seulement 6 tirs dont 2 cadrés, les hommes de Philippe Montanier ont manqué de justesse dans les trente derniers mètres.

En face, Grenoble s’est montré plus entreprenant offensivement avec 15 frappes dont 4 cadrées, obligeant Brice Maubleu à rester vigilant tout au long de la rencontre. Le portier stéphanois a notamment été sollicité en seconde période lorsque les Isérois ont intensifié la pression.

Les statistiques illustrent d’ailleurs cette domination locale dans les situations offensives : Grenoble a multiplié les centres et les interceptions, cherchant constamment à perturber le bloc stéphanois.

Brice Maubleu décisif

Dans ce contexte, Brice Maubleu a parfaitement répondu aux attentes. Le gardien stéphanois a réalisé 3 arrêts sur 3 tirs cadrés, affichant un taux de réussite de 100 % sur ses interventions.

Sa double parade en seconde période face à Benet a notamment permis aux Verts de rester dans le match au moment où Grenoble poussait le plus fort. Toujours bien placé et très serein dans ses prises de balle, il a rassuré sa défense dans un match où les occasions iséroises ont été les plus dangereuses. Sans son intervention décisive face à Diaby en début de seconde période, la rencontre aurait pu basculer.

Un retour forcément chargé d’émotion pour Maubleu

Cette performance prend une dimension particulière pour le portier stéphanois. Formé et longtemps installé dans les cages du GF38, Brice Maubleu retrouvait un stade et un public qu’il connaît bien. Dans un match où les Grenoblois ont tout tenté pour faire tomber un prétendant à la montée, il a démontré toute son expérience et sa capacité à répondre présent dans les moments clés. Pour sa première titularisation en Ligue 2 avec l’ASSE cette saison, l’ancien gardien du GF38 a parfaitement saisi l’opportunité qui lui était offerte.

Il faut dire que Philippe Montanier et "Jeff" Bédénik, le coach des gardiens pros, n'avaient pas ménagé leurs encouragements avant la rencontre. Une préparation qui a permis à Brice Maubleu d'arriver dans les meilleures conditions. Une séquence captée par beIN Sports, lors de l'échauffement d'avant-match, illustre parfaitement ce travail mental.

Une solution crédible pendant l’absence de Larsonneur

Titulaire indiscutable depuis le début de saison, Gautier Larsonneur avait disputé l’intégralité des rencontres de Ligue 2 avant sa blessure. L’absence du capitaine stéphanois pouvait donc susciter certaines interrogations.

La prestation de Maubleu à Grenoble apporte toutefois une réponse rassurante. Dans un match compliqué, face à une équipe déterminée et dans un contexte particulier pour lui, le gardien stéphanois a su maintenir sa cage inviolée et sécuriser un point précieux dans la course à la montée. Une performance qui confirme que l’ASSE peut compter sur un gardien fiable pour gérer l’absence temporaire de son capitaine.