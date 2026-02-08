La réserve de l'ASSE jouait ce dimanche contre le leader de la poule Orléans. Face à un adversaire coriace contre lequel les Verts s'étaient inclinés 2-0 à l'aller, les coéquipiers de Jules Mouton voulaient prendre leur revanche. Résumé de la rencontre.

Après un nul encourageant contre Hauts Lyonnais (0-0), Sylvain Gibert, le coach de l'équipe réserve, avait montré sa satisfaction : "C'était un match plutôt abouti. Bien sûr, notre côté compétiteur ne se satisfait pas d'un match nul et le regret pointe surtout notre première période où l'on doit peut-être prendre l'avantage. Mais dans le contenu comme dans l'état d'esprit, il y a des choses positives sur lesquelles insister. Il faut notamment maintenir cette solidité défensive. On doit maintenant trouver de l'efficacité et concrétiser nos occasions. Tout ça va finir par payer."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Touré - Stojkovic, Appiah, Dodote, Annan - Mouton, A. Traoré, Sissoko - El Jamali, N’Guessan, Agesilas.

Sont entrés de jeu : Othman, Hornech, Mimoun, Depalle.

Une première frustrante

La réserve de l'ASSE entame le match avec intensité et montre à son adversaire la couleur de la rencontre qui l'attend. Malheureusement, comme souvent, les Verts vont se faire surprendre sur la seule et unique occasion adversaire de la mi-temps. Sur un coup franc mal renvoyé, l'ailier d'Orléans ouvre le score d'une superbe frappe sous la barre.

Les Verts vont tenter de réagir de suite et Nadir El Jamali, très à son avantage dans ce premier acte délivre un centre parfait à N'guessan. L'attaquant de l'ASSE qui n'a toujours pas marqué cette saison, rate le cadre... 1-0 à la pause pour les visiteurs qui font preuve de davantage d'efficacité pour l'instant.

N'guessan sort l'artillerie lourde

Le retour des vestiaires est marqué par une grosse réaction stéphanoise. Sur une bonne récupération haute, Agesilas trouve Traoré qui en une touche envoie N'guessan se présenter face au gardien et gagner son duel. 1-1 dans cette rencontre intéressante ! Jibril Othman croit donner l'avantage à son équipe cinq minutes plus tard mais il est signalé en position de hors-jeu.

Finalement, à la 65e minute de jeu, sur une belle ressortie de balle, Nadir El Jamali remonte le terrain sur 40 mètres avant de donner le ballon a Agesilas qui offre le but a N'guessan qui se jete pour marquer un doublé. 2-1 pour l'ASSE ! En manque de confiance, les Verts vont perdre la maitrise pour le dernier quart d'heure et vont malheureusement voir leurs adversaires revenir à 2-2... En fin de match Othman touchera la barre avant de se faire expulser suite à une tentative de ciseau non maitrisée. Un nul frustrant pour les hommes de Sylvain Gibert sous les yeux de Philippe Montanier !

La semaine prochaine, les Verts se déplaceront à Auxerre le samedi 14 février à 17h. Une rencontre face à un centre de formation qui est toujours intéressante.

Crédit photo : asse.fr